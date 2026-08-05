삼성, 미국 방사선 수술기업과 정밀 방사선 치료 협력

clip20260805092108 0 삼성전자 의료기기사업부와 삼성메디슨이 지난해 12월 미국 시카고에서 열린 북미영상의학회(RSNA) 2025에 참여해 부스에 프리미엄 초음파 진단기기를 전시해 놓은 모습. /삼성전자

삼성전자 의료기기 사업부와 삼성메디슨이 치료 분야 전문기업들과의 전략적 파트너십을 잇달아 체결하면서 사업 영역을 확장하고 있다.5일 삼성 HME 아메리카와 미국 방사선 수술기업 아큐레이는 법적 구속력이 없는 협력 의향서를 체결했다고 밝혔다. 양사는 삼성의 이동형 CT '바디톰'과 아큐레이의 로봇 방사선수술 플랫폼 '사이버나이프'를 바탕으로, 볼륨이미징 기반의 정밀 방사선 치료 솔루션 관련 협력 가능성을 논의할 계획이다.이번 협력은 실시간 고해상도 영상을 활용해 정교하게 선량을 전달하고 환자 맞춤형 치료 접근의 방향을 구체화하는 출발점이 될 것으로 기대된다. 양사는 이번 협력의 방향성과 기술적 비전을 오는 9월 열리는 미국방사선종양학회 연례학술대회에서 소개하는 방안을 논의하고 있다.유규태 삼성전자 의료기기 사업부장(겸 삼성메디슨 대표)은 "이번 협력은 삼성이 개발하고 있는 차세대 의료 영상 기술을 정밀 진단을 넘어 정밀 치료 영역으로 적극 확대해 나가는 핵심 전략의 일환"이라며 "삼성이 보유한 차세대 영상 기술과 아큐레이의 방사선수술 분야 전문성을 결합해 환자별 해부학적 특성과 치료 시점의 변화를 정밀하게 반영하는 고정밀 맞춤형 치료 솔루션을 구현해 나가겠다"고 강조했다.삼성은 올 4월 미국 히스토소닉스와의 협력을 공고히 하며 진단 중심에서 치료 영역으로의 전략적 진화를 이미 본격화했다. 양사는 삼성메디슨의 프리미엄 초음파 진단기기 'R20'과 히스토소닉스의 히스토트립시 치료 시스템 '에디슨' 간 실시간 연동을 바탕으로 정밀 영상가이드치료 환경 고도화를 모색하고 있다.