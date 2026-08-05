LH, 재난·재해 이주민 지원 위한 모듈러주택 100가구 비축

2017년 포항 지진 이후 총 1441가구 지원

비도심 지역 중심으로 공가 부족…모듈러주택 대안 부상

LH 재난대응 모듈러주택 공급 절차 0 한국토지주택공사(LH)의 재난대응 모듈러주택 공급 절차./LH

한국토지주택공사(LH)가 재난·재해 발생 시 이재민에게 신속한 임시 주거를 제공하기 위한 채비를 갖췄다.LH는 이 같은 성격의 재난 대응 모듈러주택 100가구를 비축한다고 5일 밝혔다.LH는 2017년 포항 지진 이후 재난 발생 때마다 피해지역 인근 임대주택 공가를 활용해 총 1441가구를 지원해 왔다. 다만 지난해 경북 산불 당시에는 비도심 지역을 중심으로 공가가 부족해 충분한 주거 지원에 어려움을 겪었다.이에 LH는 지난해 하반기부터 국토교통부와 함께 '재난 대응 모듈러주택 비축사업'을 추진했다. 평상시 모듈러주택을 미리 확보해 두었다가 재난 발생 시 피해지역으로 즉시 운송·설치해 이재민에게 임시 주거 공간을 제공하는 사업이다.LH는 이달 말까지 100가구 비축을 완료하고, 세종과 대구 권역에 분산 배치할 예정이다. 재난 발생 후 수요조사와 지자체 협의를 거쳐 최대 7일 안에 운송과 설치를 마친다는 계획이다.모듈러주택에는 국립재난안전연구원과 LH 토지주택연구원 등의 자문을 반영한 표준 설계가 적용됐다. 운송과 설치가 쉽도록 이동성과 시공 효율을 높였으며, 넓은 창호를 적용해 채광과 개방감을 확보했다. 고령 이재민을 고려한 무장애 설계도 반영했다.LH는 장기 거주를 희망하는 이재민이 향후 해당 모듈러주택을 자가주택으로 매입할 수 있도록 사용승인에 필요한 설계도서 등 관련 자료도 함께 제공할 예정이다.