삼성물산, 홈플랫폼 ‘홈닉’에 생활 서비스 4종 추가…청소·세차·의류·펫

삼성물산 홈플랫폼 홈닉에 도입된 전체 서비스 0 삼성물산 건설부문의 홈플랫폼 '홈닉'에 도입된 전체 서비스./삼성물산

삼성물산 건설부문이 자사 홈플랫폼 '홈닉(Homeniq)'에 청소와 세차, 의류 수거, 반려동물 돌봄 등 생활편의서비스 4종을 추가하며 서비스 경쟁력을 강화한다.삼성물산은 생활밀착형 서비스 기업들과 협업해 △세대 청소 '청연' △출장 세차·차량 관리 '갓차' △반려동물 케어 '와요' △의류 수거 '픽옷' 서비스를 새롭게 선보인다고 5일 밝혔다. 지난 5월 입주 전 서비스 확대에 이어 이번에는 입주 후 생활 서비스를 강화한 것이다.입주민은 홈닉을 통해 각 서비스를 이용하면서 할인 쿠폰이나 포인트를 받을 수 있다. 일부 서비스는 최대 50% 할인된 가격에 이용 가능하다.신규 서비스는 지난 6월 말 입주를 시작한 부산 'SK드파인 광안'에 처음 적용됐으며, 최근 홈닉이 도입된 전체 단지로 확대됐다. 홈닉 도입 이전에 입주한 래미안 단지 입주민도 별도 가입 절차를 거치면 동일한 혜택을 이용할 수 있다.삼성물산은 이번 서비스 확대를 계기로 홈닉의 B2B 사업도 강화할 계획이다. 차별화된 주거 서비스를 앞세워 플랫폼 경쟁력을 높이고 적용 단지를 지속적으로 늘려간다는 전략이다.현재 홈닉은 2024년 12월 한화 건설부문과 협업을 시작한 이후 두산건설, HS화성, SK에코플랜트 등과 협력하며 19개 타 브랜드 아파트 단지로 서비스 범위를 확대했다