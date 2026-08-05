물놀이·휴식 공간 결합…한화 건설부문, 야외 놀이 공간 디자인 ‘넥스트플로우’ 개발

한화 건설부문 넥스트플로우 0 한화 건설부문이 새로 개발한 야외 놀이공간 디자인 '넥스트플로우'가 적용된 미니 워터파크 전경./한화 건설부문

한화 건설부문이 계절과 날씨에 관계없이 이용할 수 있는 야외 놀이공간 디자인을 새로 선보인다.한화 건설부문은 이 같은 성격의 '넥스트플로우(Next Flow)'를 개발했다고 5일 밝혔다.넥스트플로우는 폭염과 미세먼지 등 기후 변화에 대응해 어린이들이 사계절 야외에서 놀이를 즐길 수 있도록 기획된 공간이다. 물놀이와 휴식, 놀이 기능을 결합해 입주민의 활용도를 높인 것이 특징이다.핵심 시설은 브릿지와 결합한 물놀이터다. 오목한 놀이공간 위를 가로지르는 브릿지와 분수, 미끄럼틀을 함께 배치해 입체적인 놀이 공간을 구현했다.물놀이 시설을 운영하지 않는 계절에는 브릿지가 비와 눈, 강한 햇볕을 막아주는 쉼터 역할을 한다. 언덕형 지형을 활용해 소규모 공연이나 주민 행사 등을 위한 커뮤니티 공간으로도 활용할 수 있다.기후 대응 설계도 적용했다. 대형 브릿지와 차양시설로 직사광선을 줄이고, 주변에는 수목을 촘촘히 식재해 자연 그늘을 확보했다. 이와 함께 트램폴린과 해먹, 터널, 대형 파이프 등을 연결한 입체형 놀이시설을 배치해 다양한 신체활동이 가능하도록 했다.넥스트플로우는 총 4개 테마로 구성됐으며, 단지 규모와 공간 특성에 맞춰 테마를 조합하거나 개별 적용할 수 있다.김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "기후환경 변화 속에서도 아이들이 안전하고 쾌적하게 뛰어놀 수 있는 놀이공간을 구현하는 데 중점을 뒀다"며 "차별화된 조경 디자인을 지속적으로 선보여 브랜드 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.