카카오모빌리티, 임영웅 콘서트 셔틀 운행…전국 39개 노선 운영

고양종합운동장 공연 맞춰 9월 4~6일 운행

승하차 안전요원 배치·'탑승권 보내기' 기능 도입

카카오 T 앱에서 예매…행사 상황 따라 실시간 운행 안내

[이미지] 카카오모빌리티, ‘2026 임영웅 콘서트’ 셔틀 운행 0 카카오모빌리티, '2026 임영웅 콘서트' 셔틀 운행./카카오모빌리티

카카오모빌리티가 오는 9월 열리는 임영웅 콘서트 관람객을 위한 전용 셔틀 서비스를 운영한다. 전국 주요 거점을 연결하는 39개 노선을 마련하고 승하차 안전 관리와 탑승권 공유 기능을 도입해 대규모 관람객 이동 편의를 높인다는 계획이다.5일 카카오모빌리티는 오는 9월 4일부터 6일까지 경기 고양종합운동장에서 열리는 '2026 임영웅 콘서트 IM HERO - THE STADIUM 2'의 공식 셔틀 운행사로 선정됐다고 밝혔다.카카오 T 셔틀은 콘서트와 페스티벌, 지역 축제 등을 대상으로 운영하는 사전 예약형 이동 서비스다. 이용자는 카카오 T 앱에서 출발지와 일정, 왕복 여부 등을 선택해 예약할 수 있으며 지정된 탑승 장소에서 공연장까지 직행으로 이동할 수 있다. 행사 일정이 변경될 경우에는 안내 문자를 통해 운행 정보를 제공한다.이번 콘서트에서는 다양한 연령대의 관람객이 찾을 것으로 예상되는 만큼 승하차 구역에 안전요원을 배치해 동선 안내와 승하차를 지원할 예정이다. 또한 예매한 셔틀 이용권을 카카오톡으로 다른 사람에게 전달할 수 있는 '탑승권 보내기' 기능도 함께 제공한다.운행 노선은 수도권 21곳과 지방 주요 거점 18곳 등 총 39개로 구성됐다. 서울 강남역과 서울역, 잠실역을 비롯해 동탄역, 수원역, 부평역 등 수도권 주요 거점과 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 천안, 청주, 전주, 강릉 등 전국 주요 도시에서 셔틀을 이용할 수 있다. 노선별 운행 여부는 탑승일 5일 전에 최종 확정된다.카카오모빌리티 관계자는 "현장 안내부터 승하차까지 관람객의 안전한 이동을 지원할 예정"이라며 "앞으로도 다양한 행사장을 찾는 이용자들의 편의를 높일 수 있도록 차별화된 이동 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.