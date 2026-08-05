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김대헌 호반그룹 사장, ‘K-과학인재’ 양성 지원…참가생 격려도

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전원준 기자

승인 : 2026. 08. 05. 09:53

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2. 호반그룹, 'K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프' 격려
김대헌 호반그룹 기획총괄사장(왼쪽)이 지난 4일 서울대에서 진행된 'K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프' 현장을 찾아 참가생들을 격려하고 있다./호반그룹
호반그룹이 과학기술 분야 미래 인재 육성을 위한 교육 프로그램 운영에 나섰다.

호반그룹은 김대헌 기획총괄사장이 지난 4일 서울대에서 열린 'K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프' 현장을 찾아 참가 학생들을 격려했다고 5일 밝혔다.

이번 방문은 지난 3월 출범한 K-과학인재 아카데미의 첫 교육 프로그램 운영 현장을 점검하고, 미래 과학기술 인재들의 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

K-과학인재 아카데미는 호반그룹과 서울대가 공동 추진하는 인재 육성 플랫폼으로, 기업과 대학이 협력해 우수 인재를 발굴하고 교육·연구·산업 현장을 연결하는 것을 목표로 한다.

올해 처음 열린 고등학생 캠프는 지난 3일부터 2박 3일 일정으로 서울대에서 진행됐다. 전국 과학 분야 우수 고등학생 약 300명이 지원해 10대 1의 경쟁률을 기록했으며, 최종 선발된 30명은 서울대 교수진과 연구진의 지도 아래 실험·실습, 진로 특강, 멘토링, 창의 프로젝트 등에 참여했다.

김 사장은 서울대 연구실을 방문해 학생들의 연구 활동을 살펴보고, 캠프 운영진과 교수진에게 감사의 뜻을 전했다. 이어 산학 협력을 통한 과학기술 인재 육성의 중요성을 강조하고 참가 학생들에게 간식을 전달하며 응원했다.

그는 "K-과학인재 아카데미를 통해 기업과 대학이 함께 미래 인재를 키우는 새로운 교육 생태계를 만들어가겠다"며 "청소년과 청년들이 세계 무대에서 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편 K-과학인재 아카데미는 고등학생 캠프와 대학생 프로젝트를 단계적으로 운영하고 있다. 대학생 프로젝트에는 지난 5월 6.5대 1의 경쟁률을 거쳐 선발된 10개 팀이 참여해 연구를 진행 중이며, 팀별 연구비 200만원을 지원받았다. 최종 발표회를 통해 우수 3개 팀을 선정하고 총 6000만원 규모의 상금과 창업·사업화 기회를 제공할 예정이다.

호반그룹은 그동안 장학사업과 문화예술 지원 등을 통해 미래 인재 육성에 힘써왔으며, K-과학인재 아카데미를 통해 과학기술 분야 지원까지 확대해 나갈 계획이다.
전원준 기자

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