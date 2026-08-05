닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

추미애 “경기도 재정 비상상황 선언”…‘마른 땅’ 된 도 재정 대수술 착수

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260805010001450

글자크기

닫기

수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 08. 05. 10:51

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

20년 만의 지방채·기금 싹쓸이에도 '재정 부도' 위기…당장 7700억 감액 추경
전임 도정 10~12월 3개월치 민생·필수예산 쪼개기로 '예산 빵구'
추1
추미애 지사가 5일 오전 경기도 브리핑 룸에서 경기도 재정위기와 관련해 기자회견을 하고 있다. /엄명수 기자
추미애 경기도지사가 심각한 세입 부족과 전임 도정의 불합리한 예산 편성으로 인한 '재정 비상상황'을 공식 선언했다. 추 지사는 "더 이상 위기를 미룰 여력이 없다"며 도지사 및 고위공직자의 경비 감액과 강도 높은 세출 구조조정을 통한 재정 대수술을 예고했다.

추 지사는 5일 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 새로운 공약사업은커녕 이미 진행 중인 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 '경기도 재정 비상 상황'을 전격 선언했다.

추 지사에 따르면 현재 경기도는 세수 감소와 필수 지출 증가로 당장 약 7700억 원 규모의 감액 추경이 불가피한 실정이다.

특히 추 지사는 이번 재정 위기가 전임 도정의 '임시방편식 눈속임 행정'에서 비롯됐음을 강하게 지적했다. 민선 8기 당시 예산 부족을 이유로 상당수 민생·필수사업 예산을 12개월이 아닌 9개월분만 쪼개기 편성을 해 놓아, 당장 올해 10월부터 12월까지 3개월치 예산이 고스란히 구멍 난 상태라는 것이다.

실제로 △노인장기요양(약 1234억 원) △경기도 교육청 유·초·중·고 급식비 지원(약 584억 원) △시내버스 공공관리제(약 291억 원) △산후조리비 지원(약 80억 원) △소아응급 책임의료기관 육성(약 10억 원) 등 도민 삶과 직결된 주요 사업들의 4분기 예산이 편성조차 되지 않은 것으로 나타났다.

문제는 도의 재정 체질 자체가 극도로 약화됐다는 점이다. 도는 지난해 지방채 발행 한도(9460억 원)의 99.6%에 달하는 9430억 원의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어, 조례 개정을 통해 남북협력기금(384억 원 중 340억 원 이전) 등 각 종 기금 5588억 원을 끌어다 쓰는 등 가용 재원을 사실상 소진했다.

아울러 도 전체 예산 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다, 취득세 의존도가 높아 부동산 거래 절벽에 따른 세수 타격(2022년 11조 원 → 올해 8조 원 수준)을 고스란히 맞고 있는 구조적 문제도 드러났다.

이에 추 지사는 재정 정상화를 위한 4대 비상 개혁안을 제시하며 강한 쇄신 의지를 밝혔다.

도지사 및 고위공직자 업무 경비 감액 및 세출 구조조정을 즉각 시행과 일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단 및 재검토를 추진한다는 방침이다.

또한 지사 직속 참모조직 재정비 및 조직 간 칸막이 제거를 통한 체질 개선과 함께, 취득세 중심의 불안정한 세입 구조 탈피, 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 근본적인 제도 개혁을 중앙정부와 국회에 강력히 요구할 방침이다.

추미애 지사는 "마른 땅에 풀 한 포기 남지 않은 것처럼 더 이상 끌어다 쓸 재원도, 위기를 미룰 여력도 없다"며 "시간이 지난다고 해결되지 않는 만큼, 불필요한 곳에서 먼저 줄이고 더 큰 책임이 있는 곳에서 더 많이 감당하는 공정한 재정개혁으로 도민의 삶과 경기도의 미래를 지켜내겠다"고 강조했다.


엄명수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[시론] 서울대와 육사는 왜 다른가: ‘피해자 코스프레’ 뒤에 숨은 조폭적 동문 문화의 민낯

“AI 승부수 힘 싣는다”…지마켓, 메타 출신 전문가 영입

호르무즈 합의 기대·AI 실적에 뉴욕증시 최고치…브렌트유 5.3% 급락

미국 “호르무즈 합의 임박”…이란 통제권 고수·미 정밀미사일 고갈이 타결 변수

[사설] 美·日 환율 개입… 엔캐리 청산 복병 유의해야

高부채비율에 600억 수혈받는 두산건설…견조한 수익에도 허리띠 졸라맨다

차단보다 피해가 빠른 디지털성범죄…단기·분절 대응으로는 ‘역부족’

지금 뜨는 뉴스

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7

유비 닮은 판다를 찾아간 청두, 24가지 맛이 기다린다

광복절 앞두고 독립운동가 조롱 게시물…처벌 왜 안하나

“어쩐지 자꾸 욱하더라”…폭염이 정신건강에 미치는 영향

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’