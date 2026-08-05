추미애 “경기도 재정 비상상황 선언”…‘마른 땅’ 된 도 재정 대수술 착수

20년 만의 지방채·기금 싹쓸이에도 '재정 부도' 위기…당장 7700억 감액 추경

전임 도정 10~12월 3개월치 민생·필수예산 쪼개기로 '예산 빵구'

추1 0 추미애 지사가 5일 오전 경기도 브리핑 룸에서 경기도 재정위기와 관련해 기자회견을 하고 있다. /엄명수 기자

추미애 경기도지사가 심각한 세입 부족과 전임 도정의 불합리한 예산 편성으로 인한 '재정 비상상황'을 공식 선언했다. 추 지사는 "더 이상 위기를 미룰 여력이 없다"며 도지사 및 고위공직자의 경비 감액과 강도 높은 세출 구조조정을 통한 재정 대수술을 예고했다.추 지사는 5일 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 새로운 공약사업은커녕 이미 진행 중인 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 '경기도 재정 비상 상황'을 전격 선언했다.추 지사에 따르면 현재 경기도는 세수 감소와 필수 지출 증가로 당장 약 7700억 원 규모의 감액 추경이 불가피한 실정이다.특히 추 지사는 이번 재정 위기가 전임 도정의 '임시방편식 눈속임 행정'에서 비롯됐음을 강하게 지적했다. 민선 8기 당시 예산 부족을 이유로 상당수 민생·필수사업 예산을 12개월이 아닌 9개월분만 쪼개기 편성을 해 놓아, 당장 올해 10월부터 12월까지 3개월치 예산이 고스란히 구멍 난 상태라는 것이다.실제로 △노인장기요양(약 1234억 원) △경기도 교육청 유·초·중·고 급식비 지원(약 584억 원) △시내버스 공공관리제(약 291억 원) △산후조리비 지원(약 80억 원) △소아응급 책임의료기관 육성(약 10억 원) 등 도민 삶과 직결된 주요 사업들의 4분기 예산이 편성조차 되지 않은 것으로 나타났다.문제는 도의 재정 체질 자체가 극도로 약화됐다는 점이다. 도는 지난해 지방채 발행 한도(9460억 원)의 99.6%에 달하는 9430억 원의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어, 조례 개정을 통해 남북협력기금(384억 원 중 340억 원 이전) 등 각 종 기금 5588억 원을 끌어다 쓰는 등 가용 재원을 사실상 소진했다.아울러 도 전체 예산 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다, 취득세 의존도가 높아 부동산 거래 절벽에 따른 세수 타격(2022년 11조 원 → 올해 8조 원 수준)을 고스란히 맞고 있는 구조적 문제도 드러났다.이에 추 지사는 재정 정상화를 위한 4대 비상 개혁안을 제시하며 강한 쇄신 의지를 밝혔다.도지사 및 고위공직자 업무 경비 감액 및 세출 구조조정을 즉각 시행과 일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단 및 재검토를 추진한다는 방침이다.또한 지사 직속 참모조직 재정비 및 조직 간 칸막이 제거를 통한 체질 개선과 함께, 취득세 중심의 불안정한 세입 구조 탈피, 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 근본적인 제도 개혁을 중앙정부와 국회에 강력히 요구할 방침이다.추미애 지사는 "마른 땅에 풀 한 포기 남지 않은 것처럼 더 이상 끌어다 쓸 재원도, 위기를 미룰 여력도 없다"며 "시간이 지난다고 해결되지 않는 만큼, 불필요한 곳에서 먼저 줄이고 더 큰 책임이 있는 곳에서 더 많이 감당하는 공정한 재정개혁으로 도민의 삶과 경기도의 미래를 지켜내겠다"고 강조했다.