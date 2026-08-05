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IPARK현대산업개발, 온열질환 예방 캠페인 진행…“안전문화 강화”

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이수일 기자

승인 : 2026. 08. 05. 10:56

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양승철 PARK현대산업개발 최고안전책임자(CSO·오른쪽 여덟 번째), 김문수 고용노동부 행정사무관(오른쪽 아홉 번째) 지난 4일 경기 운정 아이파크 포레스트 현장에서 혹서기 온열질환 예방 캠페인을 진행하고 기념 사진을 촬영하고 있다.
IPARK현대산업개발은 지난 4일 경기도 운정 아이파크 포레스트 현장에서 양승철 최고안전책임자(CSO) 주관의 혹서기 온열질환 예방 캠페인을 벌였다고 5일 밝혔다. 서울 등 수도권에 사상 첫 폭염중대경보가 발효되고 전국적으로 열대야와 기록적인 무더위가 이어지고 있기 때문이다. 양 CSO는 운정 아이파크 포레스트 현장을 찾아 옥외 작업 근로자의 건강 상태를 살피고 온열질환 예방 활동을 독려했다.

고용노동부 관계자들과 CSO, 운정 아이파크 포레스트 현장소장 등은 옥외 작업 근로자들에게 넥쿨러, 온열질환 예방 물품, 이온음료 등을 전달하고 충분한 수분과 전해질을 섭취하는지 확인하는 등 현장 중심의 예방 활동을 진행했다. 관리감독자가 근로자의 휴식과 수분 섭취 여부를 확인해 온열질환 예방 수칙이 실제 작업 현장에서 이행될 수 있도록 관리했다.

폭염 환경에서는 전해질 손실이 열경련, 열사병 등으로 이어질 수 있는 만큼 식염포도당과 전해질 분말 등을 얼음물과 함께 제공했다. 오후 2시 이후부터는 현장의 작업중지 이행 상황을 점검하며, 근로자들의 안전 관리 상태를 살폈다.

온열질환 예방 부스도 운영했다. 해당 부스에서는 얼음물과 식염정, 기념품을 지급하고 온열질환 예방 수칙과 응급처치 요령을 안내하는 교육자료를 게시했다. 또한, 완전화 관련 전문기업 K2 세이프티와 함께 참여해 이온음료를 제공하고 개인용 냉방 장비를 체험할 수 있는 프로그램도 운영했다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "현장의 예방 수칙이 반드시 실천될 수 있도록 더욱 세심히 관리하겠다"며 "앞으로도 경영진이 현장을 찾아 근로자들과 소통하고 고드름 캠페인을 지속 확대하겠다"고 말했다.

고드름 캠페인은 회사가 매년 운영해 온 프로그램이다. 폭염에 장시간 작업에 따라 발생할 수 있는 근로자들의 건강 장해와 중대재해를 예방하기 위한 취지다.
이수일 기자

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