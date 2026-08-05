HD현대, 美 헌팅턴 잉걸스와 기술협력 속도…지능형 용접 첫 적용

용접 환경 자동 인식·실시간 보정 기술
"미 해군 함정 건조에 韓기술 접목"
5일 HD현대는 최근 미국 미시시피주에 위치한 헌팅턴 잉걸스 산하 잉걸스 조선소에서 생산성 향상을 위한 시범사업에 착수했다고 밝혔다. 잉걸스 조선소는 미 해군 수상함을 건조하는 미국 최대 규모의 수상함 전문 조선소다.
이번 사업은 양사가 지난해 미국 워싱턴에서 열린 해양항공우주 전시회 'SAS 2025'에서 체결한 '선박 건조 생산성 향상 및 첨단 조선기술 협력을 위한 업무협약'의 후속 조치다.
HD현대는 시범사업의 첫 단계로 자체 개발한 '지능형 용접 시스템'을 잉걸스 조선소에 도입한다. 해당 시스템은 HD현대중공업과 HD현대삼호 등 그룹 내 조선소에서 실제 운용하며 성능을 검증한 기술이다.
지능형 용접 시스템은 작업 대상과 환경을 자동으로 인식하고 용접 위치를 실시간으로 보정한다. 작업자가 작업 구역을 설정하면 여러 대의 로봇을 동시에 관리할 수 있으며, 필요한 경우에만 직접 개입하면 된다.
용접 과정에서 생성되는 정보도 실시간으로 저장된다. 이를 통해 품질 관리와 공정 개선은 물론 작업 이력 확인도 가능해 생산성과 안전성을 함께 높일 수 있다는 설명이다.
양사가 체결한 업무협약에는 공정 자동화와 로봇·인공지능 도입을 통한 디지털 조선소 구축, 함정 건조 역량을 결합한 생산 효율성 제고, 생산인력 교육과 기자재 공급망 참여 등 선박 건조 전반에 걸친 협력 방안이 담겼다.
브라이언 블란쳇 잉걸스 조선소 사장은 "이번 협력을 계기로 자동화 적용 범위를 생산 공정의 더 깊은 단계까지 확대할 것"이라며 "미 해군 함정 건조 과정에 양사의 모범 사례를 접목해 나가겠다"고 말했다.
주원호 HD현대중공업 사장은 "이번 사업은 양사의 파트너십을 강화하고 협력 범위를 넓히는 계기가 될 것"이라며 "함정 건조 효율성을 높여 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.