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칠곡군, 216개 전 마을 밀착 예찰…폭염 대응 총력전

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배성룡 기자

승인 : 2026. 08. 05. 14:46

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직원들 담당 마을 샅샅이 누비며 안부 확인 및 무더위 쉼터 실태 점검
칠곡군 폭염 취약계층 현장 예찰
지난 3일 경북 칠곡군의 한 무더위 쉼터에서 군 관계자가 지역 어르신들에게 폭염 대비 행동 요령을 안내하며 현장 밀착형 예찰 활동을 펼치고 있다/칠곡군
찌는 듯한 가마솥더위가 연일 기승을 부리는 가운데 경북 칠곡군이 전 공직자를 동원해 지역 내 모든 마을을 샅샅이 훑는 현장 밀착형 폭염 대응에 나섰다. 탁상행정을 벗어나 취약계층의 안전을 직접 챙기며 군민의 생명 보호에 사활을 걸고 있다.

칠곡군은 폭염 장기화에 대비해 216개 전체 마을을 직접 찾아가는 현장 예찰 활동을 벌이고 있다고 5일 밝혔다.

군은 지난 3일부터 각 마을 담당 직원들을 현장에 파견해 독거노인 등 폭염 취약계층의 안부를 일일이 확인하고 있다. 아울러 무더위 쉼터 운영 실태와 폭염 저감 시설을 점검하고, 야외 농작업장과 건설 현장을 찾아다니며 폭염 행동 요령을 적극적으로 안내 중이다.

폭염 대응 체계도 한층 끌어올렸다. 군은 재난방재 부서를 총괄로 복지, 보건, 농업, 건설 등 22개 협업 부서가 참여하는 폭염 대응 태스크포스(TF)를 확대 운영하며 분야별 맞춤형 대응에 총력을 기울이고 있다.

군은 폭염 대응 상황 긴급 점검 회의를 열고 취약계층 보호, 무더위 쉼터 운영, 폭염 저감 시설 관리, 농업·건설 현장 안전 관리 실태를 꼼꼼히 점검하며 대응 체계를 전면 재정비했다. 현재까지 칠곡군 내에서 발생한 온열질환자는 총 7명으로, 대부분 야외에서 혼자 운동하거나 활동하던 중 발생한 것으로 파악됐다.

김재욱 칠곡군수는 "폭염은 예방과 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "216개 모든 마을을 직접 찾아 취약계층을 살피고 현장 중심의 폭염 대응을 강화해 군민 피해를 최소화하는 데 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.

이어 "폭염 질환자의 대부분이 혼자 야외 활동을 하던 중 발생한 만큼 한낮에는 야외 활동을 자제하고 물을 자주 마시며 충분한 휴식을 취하는 등 폭염 행동 수칙을 적극 실천해 달라"고 당부했다.
배성룡 기자

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