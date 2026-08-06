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“폭우 대응은 선제 예방이 최선”…조용익 부천시장, 침수우려 지역 긴급점검

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부천 장이준 기자

승인 : 2026. 08. 06. 10:04

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침수방지시설 904곳 사전점검 완료…침수감지 알람 등 예·경보 체계 구축
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조용익 부천시장이 5일 원미구 내 침수우려주택을 찾아 침수방지시설을 꼼꼼하게 살펴보고 있다. /부천시
조용익 부천시장이 역대급 폭염에 이어 태풍 도래에 따른 집중호우 피해 우려가 높아지고 있는 송내지하차도, 원미구 주택가를 점검하며 분주한 하루를 보냈다.

6일 부천시에 따르면 조 시장은 전날 송내지하차도 진입로와 기계실, 도로 연결 구간을 차례로 살피고, 진입차단시설·발전기·배수펌프·집수정 등의 작동과 관리 현황을 확인했다.

송내지하차도에는 차단기·전광판·스피커·폐쇄회로텔레비전(CCTV)·배수펌프가 갖춰져 있다. 차량 진입차단시설은 수위 상승 등 비상 상황에 따라 자동으로 작동하며, 필요시 관리자가 수동으로 제어할 수 있다.

시는 관내 8개 지하차도 중 진입차단시설 설치 대상인 고강·당아래·상동·송내·역곡·오정휴먼시아 지하차도 등 6곳에 관련 설비를 구축해 상시 운영하고 있다. 지난 5월에는 여름철 풍수해에 대비해 이를 일제 점검하기도 했다.

조 시장은 송내지하차도 방재시설 보강 추진 현황도 확인했다. 시는 올해 하반기 중 송내·당아래 지하차도에 안전손잡이와 비상사다리와 같은 대피유도시설을 설치할 계획이다. 송내지하차도 제연·소화설비 등 추가 방재시설은 설계 용역을 거쳐 사업 규모와 예산을 종합적으로 검토한 뒤 구체화할 예정이다.

현장을 둘러본 조 시장은 "장마철이 지났더라도 태풍과 국지성 집중호우는 언제든 발생할 수 있는 만큼 긴장의 끈을 놓아서는 안된다"며 "진입차단시설과 배수시설이 비상시 정상 작동할 수 있도록 정기적으로 철저히 점검하고, 관리할 필요가 있다"고 말했다. 아울러 "하반기 계획된 대피유도시설 설치도 차질 없이 마무리해달라"고 당부했다.

이어 조 시장은 원미구 내 침수우려주택을 찾아 차수판과 침수감지 알람장치 등 침수 방지시설 작동상태를 점검했다. 이곳은 지난 2022년 집중호우로 침수 피해를 입은 뒤, 이듬해 피해 재발 방지를 위해 관련 시설을 설치했다.

시는 지난 4월, 침수가 우려되는 주택과 지하주차장, 지하차도 등 총 904곳의 침수방지시설을 사전 점검했다. 또한 침수우려주택 75곳, 지하주차장 2곳, 지하차도 8곳, 지하보도 2곳 등 총 87곳에서 침수감지 알람장치를 운영하며 예·경보 체계를 구축하고 있다.

조 시장은 "풍수해 대응은 사후복구보다 선제적 예방이 중요하다"며 "차수판·맨홀·배수시설 등 기본적인 방재 인프라를 빈틈없이 관리하고, 상습 침수지역을 수시로 점검해 시민들이 안심할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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조용익 부천시장(왼쪽)이 5일 송내지하차도 진입차단시설과 기계실 설비를 시 관계자들과 살펴보고 있다. /부천시
장이준 기자

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