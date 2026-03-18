[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 18일

쥐띠

36년 꼬였던 문서 운이 풀리니 만사형통한다.

48년 소원하는 대로 매매가 이루어지는 날이다.

60년 고생 끝에 낙이 온다.

72년 꾸준한 노력 끝에 일이 성사된다.

84년 행복으로 가득한 날이다.

96년 집안에 경사 수가 생긴다.