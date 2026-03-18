[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 18일

쥐띠
36년 꼬였던 문서 운이 풀리니 만사형통한다.
48년 소원하는 대로 매매가 이루어지는 날이다.
60년 고생 끝에 낙이 온다.
72년 꾸준한 노력 끝에 일이 성사된다.
84년 행복으로 가득한 날이다.
96년 집안에 경사 수가 생긴다.
소띠
37년 원하는 방향으로 움직이니 운수대통한다.
49년 마음을 비우니 운이 도와준다.
61년 금전이 들어오니 운수대통한다.
73년 소망이 이뤄지니 만사형통한다.
85년 금전 문제가 마침내 해결되는 운이다.
97년 일이 막힘없이 풀려나간다.
범띠
38년 바라던 대로 문서 운이 따라준다.
50년 계획을 미루지 말고 실천해야 한다.
62년 능력을 마음껏 발휘하게 된다.
74년 이사하고 새롭게 시작한다.
86년 소원하는 일이 뜻대로 성취된다.
98년 얼굴에는 환하게 웃음꽃이 가득 핀다.
토끼띠
39년 문단속에 더욱 신경 써야 한다.
51년 조심하지 않으면 다치니 조심해야 한다.
63년 할 일을 내일로 미루지 않는다.
75년 속사정을 헤아려 주는 지인을 만난다.
87년 운이 내 마음대로 움직이지 않으니 마음을 비운다.
99년 불신과 오해를 풀어야 한다.
용띠
40년 안 되면 미리 포기하고 안정을 찾는다.
52년 막혀서 고민한 일이 술술 풀리기 시작한다.
64년 북동 방향에 귀인과 행운을 만난다.
76년 짜증 나도 참아야 막혔던 운이 풀린다.
88년 어둡던 안색이 한층 밝아진다.
00년 욕심 없이 지내니 기분 좋은 하루다.
뱀띠
41년 여행하니 우울했던 마음이 사라진다.
53년 문서로 인해 목돈을 얻는다.
65년 반가운 소식을 오후쯤 듣게 된다.
77년 안 되는 일도 가능한 날이다.
89년 일이 뜻대로 안 되니 짜증만 난다.
01년 일이 막힘없이 진행되니 기분 좋은 하루다.
말띠
42년 나의 의지대로 꿋꿋이 밀고 나간다.
54년 지인이 찾아와 기쁨을 주고 가는 날이다.
66년 급한 마음을 진정시키니 운수대통한다.
78년 고민이 많은 날이니 조심해야 한다.
90년 즐거우니 부러울 것이 더 없는 날이다.
02년 일이 잘 안 풀린다면 꼼꼼히 살펴야 한다.
양띠
43년 우환과 질고가 사라지고 나니 운수대통한다.
55년 문서로 인한 이익이 생긴다.
67년 어려움을 이겨내고 목표를 달성한다.
79년 급해도 느긋하게 행동해야 한다.
91년 건강을 잘 챙기니 기분이 좋아진다.
03년 원하던 일이 뜻대로 풀리니 운수대통한다.
원숭이띠
32년 동서 방향에서 행운이 찾아온다.
44년 고민이 해결되니 길이 보인다.
56년 힘든 시간을 이겨낸다.
68년 외국으로 나갈 일이 생긴다.
80년 금전 운이 좋아지니 운수가 대통한다.
92년 기분 좋은 소식을 전해 듣는 날이다.
닭띠
33년 금전을 빌려주고 고민과 근심이 생긴다.
45년 건강에 더 신경 써야 한다.
57년 스트레스가 적어진다.
69년 어려움이 많아지니 근심만 쌓인다.
81년 문서 매매 성사로 어깨춤을 춘다.
93년 무리한 운동은 삼가야 한다.
개띠
34년 기대가 어긋나니 좌절한다.
46년 금전 거래로 손재수가 따른다.
58년 금전을 다 쓰고 고민에 빠진다.
70년 하는 일에 뜻을 이룬다.
82년 목적을 달성하니 마음이 안정된다.
94년 과식으로 배탈이 나지 않게 신경 쓴다.
돼지띠
35년 근심이 쌓인다.
47년 모든 일을 순리대로 마무리해야 한다.
59년 몸과 마음이 평온하다.
71년 계획대로 실천하면 성공한다.
83년 골치 아픈 문서로 인해 고민만 늘어난다.
95년 계획 중인 일이 원점으로 돼 돌아간다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장