KAI, ‘차세대중형위성 2호’ 발사 성공…민간 주도 우주개발 전환점

첫 민간 기술이전 기반 독자 개발…위성 체계종합 역량 확보

표준 플랫폼 적용으로 비용·기간 절감…수출형 모델 기반 마련

“글로벌 우주시장 진출 본격화”…뉴스페이스 시대 경쟁력 입증

사진1. 차세대중형위성 2호 탑재후 발사되는 팰컨 9 (1) 0 차세대중형위성 2호를 탑재하고 발사되는 팰컨 9./KAI

한국항공우주산업(KAI)이 민간 기술이전 사업으로 개발한 차세대중형위성 2호 발사에 성공하며 국내 우주산업의 패러다임 전환을 본격화했다.KAI는 3일 차세대중형위성 2호가 한국시간 기준 이날 오후 4시 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X의 팰컨9 로켓에 실려 발사됐다고 밝혔다. 위성은 발사 1시간 15분 뒤 노르웨이 스발바드 지상국과의 교신에 성공하며 본체와 주요 시스템의 정상 작동을 확인했다.이번 위성은 500kg급 표준 플랫폼을 기반으로 민간 기업이 독자 개발한 첫 사례다. KAI는 2015년부터 한국항공우주연구원과 공동설계팀을 구성해 핵심 기술을 축적해 왔으며, 이를 토대로 체계종합 역량을 내재화했다.차세대중형위성 2호는 고해상도 지상관측 카메라를 탑재해 향후 국토 관리, 재난 대응 등 공공 분야에 활용될 예정이다. 위성은 향후 4년간 국토부에서 운영될 예정이다.이번 발사는 정부 주도 중심이던 우주개발 구조가 민간 중심으로 전환되는 '뉴스페이스' 흐름 속에서 국내 기업의 독자 역량을 입증했다는 점에서 의미가 크다. 특히 위성 본체와 핵심 탑재체를 국내 기술로 개발하고, 플랫폼 표준화를 통해 개발 비용과 기간을 줄일 수 있는 기반을 확보했다는 평가다.KAI는 위성 개발부터 생산까지 일괄 수행 가능한 인프라도 구축해 왔다. 2020년 우주센터 설립에 이어 2025년에는 4톤급 열진공 챔버를 구축하며 시험 역량을 확대했다. 이를 통해 소형부터 대형 위성까지 대응 가능한 체계를 갖췄다.김종출 KAI 대표이사는 "차세대중형위성 2호 발사는 KAI의 우주사업 역량을 입증한 중요한 지표"라며 "중형위성 플랫폼을 수출 가능한 제품으로 발전시켜 글로벌 우주시장 진출을 본격화하고, 우주경제 강국 실현에 기여하겠다"고 말했다.KAI는 향후 위성 양산과 수출을 확대하는 한편, 항공기와 위성을 결합한 패키지형 수출 모델을 통해 K-방산의 외연을 넓힌다는 전략이다.