2026 문경찻사발축제, 연휴 3일 ‘인파 몰려’…흥행 순항

가족 단위 방문객 몰려 체험 프로그램 ‘호응’

해외 작가 시연·다화 경연 등 볼거리 풍성

어린이날·어버이날 맞아 추가 행사 이어져

clip20260504074048 0 어린이가 직접 흙을 만지며 도자기 작품을 만들고 있다/장성훈 기자

경북 문경시를 대표하는 축제인 '문경찻사발축제'가 연휴 기간 많은 방문객이 몰리며 흥행을 이어가고 있다.지난 1일 개막한 '2026 문경찻사발축제'는 문경새재 오픈세트장 일원을 중심으로 진행되고 있다. 연휴가 시작된 이후 전국 각지에서 가족 단위 방문객이 찾으면서 축제장은 활기를 띠었다.행사장에서는 문경도자기 명품전 등 전시를 통해 지역 전통 도자의 매력을 소개하는 한편, 관람객이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램이 인기를 끌고 있다. 도자기 빚기 체험과 4D 가상 체험 등은 어린이를 동반한 가족 관람객의 발길을 끌었다.둘째 날에는 해외 도예작가들이 참여한 제작 시연과 '다화 경연대회'가 이어지며 축제의 볼거리를 더했다. 도자기 제작 과정을 현장에서 직접 확인할 수 있는 프로그램은 전통 공예에 대한 이해를 높이는 계기가 됐다는 평가다.체험형 콘텐츠도 눈길을 끌었다. '찻사발 깨기'와 '문경 낙관사수대' 게임 등 참여형 프로그램은 관람객이 직접 즐길 수 있는 요소로, 특히 젊은 층과 어린이들의 호응을 얻었다.비가 내린 3일에도 관람객 발길은 이어졌다. 궂은 날씨에도 행사장 골목이 붐빌 정도로 방문객이 몰리며 축제의 인기를 이어갔다.축제는 어린이날과 어버이날이 이어지는 기간에도 다양한 프로그램을 선보일 예정이다. 어린이 뮤지컬과 마술 공연, 전통 다례 시연 등 세대별 맞춤 콘텐츠가 준비돼 방문객 유입이 계속될 것으로 보인다.박연태 축제추진위원장은 "연휴 초반 분위기가 이어질 경우 역대 최대 방문객이 예상된다"며 "남은 기간 안전한 운영에 집중하겠다"고 밝혔다.