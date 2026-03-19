[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 19일

쥐띠
36년 근심과 구설수가 서서히 사라진다.
48년 재물 운이 좋아지니 금상첨화다.
60년 재물 운이 오후부터 따르는 날이다.
72년 근심이 사라지니 기쁜 하루를 보낸다.
84년 구설수 운이니 보증 서는 일은 삼간다.
96년 말다툼이 생기니 언행을 조심해야 한다.
소띠
37년 어수선한 마음이 오전이 지나면 한결 편안해진다.
49년 건강이 조금씩 더 호전된다.
61년 도움이 되는 사람이 찾아오니 일이 성사된다.
73년 작은 불씨도 그냥 지나치지 않는다.
85년 동업자와 불화가 없도록 주의해야 한다.
97년 얻는 것 보다 잃는 것이 더 많은 날이니 조심한다.
범띠
38년 명의를 만나서 몸과 마음이 편안해진다.
50년 운수대통하니 기분이 하늘 높이 들뜬다.
62년 일이 늦게나마 성사된다.
74년 마음이 편안하게 지내기는 힘든 날이다.
86년 횡재수가 가득 들어오는 날이다. 98년 마음을 비웠더니 운수대통하는 날이다.
토끼띠
39년 마음속에 근심이 서서히 사라진다.
51년 마음을 비운 덕분에 운수대통한다.
63년 음악을 감상하며 마음을 다스리도록 한다.
75년 즐겁게 지내니 덕에 몸도 건강해진다.
87년 마음고생 끝에 평온해진다.
99년 손재수로 인해 지갑이 허전해지니 신경 써야 한다.
용띠
40년 짜증이 나더라도 참아야 한다.
52년 화를 참으면 건강에 도움이 되지 않는다.
64년 화를 내면 후회가 더 커진다.
76년 부부 사이에도 예의가 필요한 법이다.
88년 지갑을 분실하지 않게 신경 써야 한다.
00년 고민이 말끔히 해결되니 근심이 사라진다.
뱀띠
41년 고집을 부리는 까닭에 되는 일이 없다.
53년 따사한 햇볕이 집안 가득 들어온다.
65년 기쁜 소식을 전화 통해 알게 된다.
77년 근심 운에서 벗어난다.
89년 지인들과 함께하니 즐거운 날이다.
01년 아는 길도 물어서 가야 안전하다.
말띠
42년 금전 운이 좋아지니 마음이 편해진다.
54년 스트레칭으로 굳은 근육을 풀도록 한다.
66년 짜증만 내는 날이니 조심한다.
78년 소화가 안 되므로 신경 쓴다.
90년 몸살과 감기가 회복된다.
02년 잘 모르고 투자했다가는 손해만 본다.
양띠
43년 커다란 보람과 이익을 얻는 날이다.
55년 금전운과 문서 매매 소식이 들려온다.
67년 귀인을 만나니 덕 많이 얻게 된다.
79년 능력을 인정받는 하루다.
91년 걱정한 일이 서서히 풀린다.
03년 머릿속 잡념을 비워내야 한다.
원숭이띠
32년 걱정하던 건강이 차츰 호전된다.
44년 명예가 드높아진다.
56년 뜻한 바를 성취하게 되는 날이다.
68년 명성을 널리 떨치게 된다.
80년 무슨 일이든 오래 끌면 불리하다. 92년 소원을 비로소 성취한다.
닭띠
33년 꼬인 문서 운이 오후 늦게 되어서 풀린다.
45년 일을 무리하게 진행하지 않는다.
57년 목표를 달성하려면 노력해야 한다.
69년 우환과 질고가 빠져나간다.
81년 지나친 욕심은 마음을 상하게 만든다.
93년 금전 문제는 오후 지나야 풀린다.
개띠
34년 귀인이 도움을 주니 답답했던 마음이 풀린다.
46년 꼼짝 않던 문서 운이 잘 풀리기 시작한다.
58년 운이 좋아지니 안색이 활짝 핀다.
70년 묵묵하게 계획 한 일이 순조롭게 진행된다.
82년 금전에 손재수가 생기는 운이니 신경 써야 한다.
94년 내 하는 일에만 집중해야 한다.
돼지띠
35년 안 되는 일이 생기면 일찍 단념해야 한다.
47년 바라던 일이 두 번 만에 성사된다.
59년 금전 운이 막혔다가 다시 풀린다.
71년 혼자 고민하기보다 가족과 의논한다.
83년 오래된 물건에 큰 가치가 있는 날이다. 95년 힘들더라도 조금만 더 노력해본다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장