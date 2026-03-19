[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 19일

소띠

37년 어수선한 마음이 오전이 지나면 한결 편안해진다.

49년 건강이 조금씩 더 호전된다.

61년 도움이 되는 사람이 찾아오니 일이 성사된다.

73년 작은 불씨도 그냥 지나치지 않는다.

85년 동업자와 불화가 없도록 주의해야 한다.

97년 얻는 것 보다 잃는 것이 더 많은 날이니 조심한다.