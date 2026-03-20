[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 20일

쥐띠
36년 운이 좋지 않으니 여행 계획을 바꾼다.
48년 어려움 끝에 뜻하던 바를 이루게 된다.
60년 순탄한 운이 다가오니 얼굴이 밝아진다.
72년 짜증을 내는 것 때문에 운이 안 따른다.
84년 재물이 들어왔다가 오후쯤 다시 빠져나간다.
96년 욕심부리지 않고 최선을 다하니 운수대통한다.
소띠
37년 기분이 최고인 날을 보내는 시기이다.
49년 감기가 호전되니 기쁘고 기쁜 날이다.
61년 집안에 우환과 질고가 사라진다.
73년 기다리던 금전 소식을 듣게 된다.
85년 금전이 지갑 속에 들어오니 어깨춤을 춘다.
97년 잘 아는 사람과 다툼은 피하는 게 상책이다.
범띠
38년 만사가 형통하니 소원을 성취한다.
50년 소망하는 있으니 마음을 비워 놓는다.
62년 망설이지 말고 단호하게 결정을 내린다.
74년 스포츠를 즐기며 기분을 전환한다.
86년 집안에 다툼 수가 생기니 병문안은 가지 말도록 한다.
98년 취업 소식이 뒤늦게 들려온다.
토끼띠
39년 계단이나 비탈길에서 발목을 조심한다.
51년 진행 중인 일에 순조롭게 진행된다.
63년 금전 운이 비로소 풀리니 금상첨화다.
75년 바라던 소망을 이루게 되니 대길하다.
87년 심기가 불편한 날이니 일찍 귀가한다. 99년 금전 손실이 따르는 날이 신경을 더 써야 한다.
용띠
40년 근심으로 인해 다툼이 생기는 날이다.
52년 치아 건강에 더 신경 써야 하는 날이다.
64년 근심 운에서 확실하게 벗어난다.
76년 금전 관련 횡재수가 있어 만사형통한다.
88년 금전 소식이 마침내 들으니 얼굴 밝아진다.
00년 포기하지 않는다면 밝은 희망이 보인다.
뱀띠
41년 마침내 소원을 성취한다.
53년 음식을 급하게 먹는 탓에 소화불량이 찾아온다.
65년 밝은 희망의 빛이 얼굴을 가득 비춘다.
77년 신중한 생각 없이 움직이면 짜증을 내게 된다.
89년 재물 운이 들어오니 얼굴이 빛난다.
01년 꼭 필요할 때 귀인을 만나니 금상첨화다.
말띠
42년 생각하는 일이 뜻대로 잘 해결된다.
54년 꼬였던 일에 해결될 기미가 보인다.
66년 욕심을 내면 운기가 순탄치 못하다.
78년 뜻대로 안 풀리니 승진 운이 약하다.
90년 마음에 드는 사람을 소개받는 날이다.
02년 기분을 좋게 하는 행운이 찾아온다.
양띠
43년 축하를 받으니 왕짜증이 사라진다.
55년 건강이 호전되니 걱정 근심이 사리진다.
67년 고집을 내세운 탓에 마음만 불안해진다.
79년 다툼 수가 찾아오니 술자리는 가급 적 피하도록 한다.
91년 답답했던 마음이 말끔하게 사라지니 운수대통한다.
03년 지난 일이 정리되면서 바라던 일이 순조롭게 진행된다.
원숭이띠
32년 막혔던 금전 운이 오후쯤에 풀린다.
44년 상황이 꼬여서 답답한 일이 생긴다.
56년 몸이 천근만근 피곤한 날이다.
68년 오랜 고민을 해결한 이후 마음이 가벼워진다.
80년 문서에 변동이 생기니 바라던 것을 얻게 된다.
92년 막힌 금전 운이 오후쯤 풀린다.
닭띠
33년 집안에 겹경사가 찾아오는 날이다.
45년 바라던 것을 얻고 기쁨으로 가득하게 되는 날이다.
57년 급하게 서두르면 잘 되는 일이 없는 날이다.
69년 바라던 성취감을 느끼게 되는 날이다.
81년 문서로 인해 금전을 손에 쥐는 날이다.
93년 진행 중이었던 일이 폭넓게 풀린다.
개띠
34년 고소를 취하하니 희망의 문이 열린다.
46년 건강에 자신감이 생기는 하루다.
58년 승진이나 진급을 하는 운이다.
70년 망설이던 일이 빠른 속도로 결정된다.
82년 걱정했던 일이 조금씩 좋아진다.
94년 감언이설에는 귀를 기울이지 않는다.
돼지띠
35년 구설수가 뒤따르니 신경을 써야 한다.
47년 주위의 관심을 한 몸에 받는다.
59년 일을 성실하게 진행해 나간다.
71년 어디서나 흐트러짐이 없이 일에 임한다.
83년 골목길을 지날 때는 차를 조심해야 한다.
95년 밝은 빛이 들어오니 걱정 근심이 사라진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장