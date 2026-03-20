[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 20일

용띠

40년 근심으로 인해 다툼이 생기는 날이다.

52년 치아 건강에 더 신경 써야 하는 날이다.

64년 근심 운에서 확실하게 벗어난다.

76년 금전 관련 횡재수가 있어 만사형통한다.

88년 금전 소식이 마침내 들으니 얼굴 밝아진다.

00년 포기하지 않는다면 밝은 희망이 보인다.