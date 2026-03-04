닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

“수돗물 검사 받고 싶은데 낮엔 시간이 없어”…서울시, 밤 9시까지 찾아간다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260304010000897

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 03. 04. 11:15

전화 한 통·클릭 한 번에 OK!…아리수 수질검사
10일부터 야간·주말·공휴일 검사 본격 시행
평일 21시, 주말·공휴일 18시까지
5월부터 배달앱 '땡겨요' 연계 비대면 검사 도입
아리수 품질확인제 수질검사 장면 (2)
아리수 품질확인제 수질검사 장면 /서울시
서울시가 아리수 수질검사 서비스를 야간·주말로 확대한다. 특히 서울 시민 10명 중 8명이 수돗물을 먹는 물로 이용하고 있는 만큼 시민들의 신뢰를 더 높이겠다는 취지로 분석된다.

서울시는 오는 10일부터 '아리수 품질확인제' 운영 시간을 야간과 휴일로 확대한다고 4일 밝혔다. 퇴근 후에야 시간이 나는 맞벌이 가구나 평일 낮 자리를 비우기 어려운 1인 가구도 편하게 이용할 수 있도록 평일은 오후 9시까지, 주말과 공휴일은 오전 9시부터 오후 6시까지 검사를 받을 수 있다. 이를 위해 민간 수질검사원 160명을 새로 채용해 투입한다.

특히 시가 지난해 11월 발표한 '2025년 서울시민 먹는 물 소비패턴 조사'에 따르면 수돗물을 먹는 물로 이용한다는 응답 비율은 75%로 전년보다 5.4%포인트 올라 시민 10명 중 8명은 수돗물을 마시는 것으로 조사됐다. 수질 만족도는 82.2%에 달했다.

아리수 품질확인제는 검사원이 가정을 직접 방문해 수돗물 수질기준 적합 여부를 현장에서 확인해주는 무료 서비스로 2008년 첫 시행 이후 누적 669만건이 이뤄졌다. 이 가운데 99.9%가 기준에 적합한 것으로 나타났다. 검사는 신청 후 수질검사원 2인 1조가 방문해 5분 내외로 진행된다. 잔류염소·탁도·수소이온농도(pH)·철·구리 등 5개 항목을 현장에서 즉시 측정하고 결과를 바로 안내한다. 이상이 발견되면 배관 점검·세척, 노후관 교체 지원사업 연계 등 후속 조치까지 이어진다.

5월부터는 대면 방문 없이도 수질을 확인할 수 있는 방식이 추가된다. 배달앱 '땡겨요'와 연계한 비대면 수질검사 서비스로, 앱으로 신청 후 수돗물을 뚜껑 있는 용기에 담아 문 앞에 두면 검사원이 수거해 검사한 뒤 결과를 문자로 통보한다.

주용태 서울아리수본부장은 "669만 건의 수질검사 중 99.9%가 먹는물 수질기준에 적합할 만큼 아리수 수질은 깨끗하게 관리되고 있다"며 "운영 시간과 방식을 다각화한 만큼 시민 여러분께서 품질확인제를 통해 우리 집 수돗물 수질을 직접 확인해보시기 바란다"고 말했다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습 나흘째…이란 보복에 미 대사관 폐쇄·중동 전면 확전

“이란 차기 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출”

[워싱턴 리포트] ‘하메네이 참수’ 평양 적용 불가론...‘조선업’ 앞세운 이재명표 한미동맹 현대화

“돈 더 벌고 싶었다”…‘충주맨’ 김선태, 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 63만 돌파

중동 전쟁 긴장에 달러 급등…원·달러 환율 17년 만에 1500원 넘었다

‘레드오션’ 가스레인지 시장 뛰어든 쿠쿠, 과제는…

트럼프 “이란 전력 무력화”… 블룸버그 “저가 드론에 미 요격 미사일 고갈 위기”

지금 뜨는 뉴스

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력