“수돗물 검사 받고 싶은데 낮엔 시간이 없어”…서울시, 밤 9시까지 찾아간다

10일부터 야간·주말·공휴일 검사 본격 시행
평일 21시, 주말·공휴일 18시까지
5월부터 배달앱 '땡겨요' 연계 비대면 검사 도입
서울시는 오는 10일부터 '아리수 품질확인제' 운영 시간을 야간과 휴일로 확대한다고 4일 밝혔다. 퇴근 후에야 시간이 나는 맞벌이 가구나 평일 낮 자리를 비우기 어려운 1인 가구도 편하게 이용할 수 있도록 평일은 오후 9시까지, 주말과 공휴일은 오전 9시부터 오후 6시까지 검사를 받을 수 있다. 이를 위해 민간 수질검사원 160명을 새로 채용해 투입한다.
특히 시가 지난해 11월 발표한 '2025년 서울시민 먹는 물 소비패턴 조사'에 따르면 수돗물을 먹는 물로 이용한다는 응답 비율은 75%로 전년보다 5.4%포인트 올라 시민 10명 중 8명은 수돗물을 마시는 것으로 조사됐다. 수질 만족도는 82.2%에 달했다.
아리수 품질확인제는 검사원이 가정을 직접 방문해 수돗물 수질기준 적합 여부를 현장에서 확인해주는 무료 서비스로 2008년 첫 시행 이후 누적 669만건이 이뤄졌다. 이 가운데 99.9%가 기준에 적합한 것으로 나타났다. 검사는 신청 후 수질검사원 2인 1조가 방문해 5분 내외로 진행된다. 잔류염소·탁도·수소이온농도(pH)·철·구리 등 5개 항목을 현장에서 즉시 측정하고 결과를 바로 안내한다. 이상이 발견되면 배관 점검·세척, 노후관 교체 지원사업 연계 등 후속 조치까지 이어진다.
5월부터는 대면 방문 없이도 수질을 확인할 수 있는 방식이 추가된다. 배달앱 '땡겨요'와 연계한 비대면 수질검사 서비스로, 앱으로 신청 후 수돗물을 뚜껑 있는 용기에 담아 문 앞에 두면 검사원이 수거해 검사한 뒤 결과를 문자로 통보한다.
주용태 서울아리수본부장은 "669만 건의 수질검사 중 99.9%가 먹는물 수질기준에 적합할 만큼 아리수 수질은 깨끗하게 관리되고 있다"며 "운영 시간과 방식을 다각화한 만큼 시민 여러분께서 품질확인제를 통해 우리 집 수돗물 수질을 직접 확인해보시기 바란다"고 말했다.