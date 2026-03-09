“청소년도 자산으로 출발”…안민석, ‘씨앗 교육펀드’ 공약

중1 전원 펀드 계좌 개설 후 6년 운용…졸업 시 원금·수익 지급

대학·창업·주거 등 사회 진입 자금 활용 구상

금융교육 병행…“청소년 경제 출발선 마련”

안민석 0 안민석 경기도교육감 예비후보가 9일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 '경기도 청소년 씨앗 교육펀드' 정책 공약을 발표하고 있다.

"청소년이 성인이 될 때 빈손으로 시작하지 않도록 자산이 될 씨앗을 심어 청소년의 꿈 지킬 것입니다."안민석 경기도교육감 예비후보가 청소년의 사회 진입 자금을 형성하는 '경기도 청소년 씨앗 교육펀드(가칭)'라는 새로운 교육 정책 공약을 내놓았다.안 후보는 9일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 교육 정책 공약을 발표한 자리에서 발표한 '씨앗 교육펀트'를 통해 "AI시대 첫 경기도 교육감으로서, 경기교육이 청소년의 미래를 위한 첫 투자자가 되겠다"고 말했다.안 후보가 발표한 '경기도 청소년 씨앗 교육펀드'를 보면 경기도 중학교 1학년 전원을 대상으로 본인 명의의 펀드 계좌를 개설해 100만 원을 지급하고 이를 6년간 대형 자산운용사에 위탁 운용한 뒤, 고등학교 졸업과 동시에 그 원금과 수익금을 청소년 본인에게 돌려주는 정책이다.계좌에는 용돈 등 개인 자금을 추가 납입할 수 있도록 설계했다. 청소년이 자산 성장 과정을 간접적으로 경험하도록 하기 위한 취지다.이와 함께 저축·투자·신용 등 경제·금융 문해력 교육도 병행한다는 구상이다.펀드로 형성된 자금은 대학 등록금과 교육비, 직업훈련 비용, 초기 창업자금, 주거 등 사회 진입 과정에서 활용할 수 있도록 한다는 계획이다.이를 통해 청소년의 경제적 출발선을 구축한다는 실질적 효과와 금융 문해력 향상이라는 교육적 효과라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 것으로 기대된다.펀드 자금은 경기도에 주민등록을 둔 중학교 1학년 13만 명을 예상했을 때 100만 원 씩 지급할 경우 연간 예산 1300억 원이 소요될 것으로 예측 했다. 재원은 방만한 사업의 효율화와 예산 절감을 통해, 또는 경기도 매칭 재원, 금융기관과의 협력을 통해 예산을 확보할 계획이다.안민석 예비후보는 "우리나라는 영유아, 어린이, 청년, 노인들에게 다양한 보편적 복지 혜택을 제공하고 있지만, 청소년은 부모의 헌신에 기대 미래를 준비해야 한다"라며 "기존 정책이 지원금 형식으로 단발성, 소비 중심이었다면, 이 정책은 자산, 장기 투자, 미래 준비"라고 말했다.