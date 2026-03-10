“중동위기 해법 찾아라”…경기도, 600억원 규모 특별경영자금 신설

수출기업지원반 등 4개 전담조직 운영해 신속 대응

김동연 지사 "지자체 차원에서 할 수 있는 일 찾겠다"

김동연 중동 대책회의 0 김동연 경기도지사(오른쪽 두번째)가 지난 9일 도청 상황실에서 주요 실국장이 참석한 가운데 열린 '중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의'를 주재하고 있다. /경기도

경기도가 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌로 인한 불확실성에 대응하기 위해 600억원 규모의 '중동 위기 대응 특별경영자금'을 신설한다. 이를 위해 경기도는 총괄지원반, 수출기업지원반, 물가민생지원반, 금융지원반 등 4개 반으로 구성된 중동 상황 대응 전담조직(T/F)을 운영하며 경제 상황 변화에 신속히 대응할 계획이다.10일 경기도에 따르면 김동연 지사는 전날 도청 상황실에서 주요 실국장이 참석한 가운데 '중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의'를 열어 국제 정세 변화가 도내 산업과 기업에 미칠 영향을 점검하고 이같은 대응 방안을 논의했다.김 지사는 "주가도 그렇고 경제에 불안정성이 커지고 있다"며 "국정 파트너인 경기도에서도 할 수 있는 일을 찾아보고 도민에게 안정감을 줄 수 있는 신속한 조치를 하기 위해 모였다"며 회의 소집 배경을 설명했다.그는 지난 5일 내린 4개 항목의 긴급지시를 언급하면서 "경기도가 국내 경제와 산업의 중심이 되는 곳임을 감안해 도민 생활이 안정될 수 있도록 경제실이 중심이 돼서 차질없이 신속하게 대응해달라"고 당부했다. 그러면서 "기업하시는 분들이나 도민들이 안정될 수 있도록 발빠르게 움직이는 것이 중요하다. 지시한 것 외에도 추가로 할 수 있는 것들을 찾아 사안 전개에 따라 신속하게 해달라"고 덧붙였다.김 지사가 지시한 4개 긴급 조치는 피해 접수센터를 설치해 기업별 1대1 대응체계를 구축하고, 호르무즈 해협 우회 운항 등으로 발생하는 물류비 증가분 지원 방안을 검토하는 것이다. 경기신용보증재단을 통한 기업 보증 확대와 긴급 경영자금 지원과 중동 대상 수출품목 등에 대한 수출 바우처 추가 지원 등도 포함됐다.경기도는 기업 피해를 최소화하기 위해 '중동정세 악화 기업 피해 접수센터'를 설치해 기업 애로사항을 상시 접수하고 상담과 지원을 연계한다. 상담은 경기도 기업애로 원스톱 종합지원센터를 통해 접수할 수 있다. 기업은 경기도 기업SOS 누리집을 통해 애로사항을 접수하거나 전화 상담을 받을 수 있다. 도는 시군, 상공회의소 등 경제단체와 협력해 피해 접수센터 운영에 대해 적극 안내할 계획이다.또한 수출기업 물류비 지원 확대와 해외 운송비 지원 사업을 통해 기업 부담 완화를 추진한다. 긴급한 상황임을 고려해 기업당 물류비 지원한도를 기존보다 200만원 상향해 최대 500만원까지 지원한다. 이와 함께 중소기업이 해외 수출 과정에서 부담하는 운송비 일부를 지원하는 '중소기업 해외 수출 운송비 지원사업'도 추진한다. 해상 운송의 경우 건당 최대 500만 원, 항공 운송의 경우 건당 최대 200만 원까지 지원한다.금융 분야에서는 중동정세 영향으로 경영애로를 겪는 수출기업 등을 대상으로 600억원 규모의 '중동 위기 대응 특별경영자금'을 신설한다. 구체적으로 기업당 최대 5억 원 한도로 융자 기간은 5년이다. 이차보전율 2.0%p 고정 지원 등 금융부담을 최소화했다.아울러 총 13억7000만원 규모의 수출 바우처를 발급해 도내 수출 중소기업 182개사를 대상으로 맞춤형 수출지원 서비스를 신속히 제공할 계획이다. 기업당 약 1000만 원 규모의 수출지원 서비스를 이용할 수 있으며, 이 가운데 700만 원은 경기도가 지원하고 300만 원은 기업이 부담한다.이 밖에도 물가 상승에 대비해 경기도-시군 물가종합대책반을 운영해 유류비 등 주요 품목 가격에 대해 모니터링을 지속하고 지방 공공요금 인상 시기를 분산하는 등 물가안정을 추진할 계획이다.경기도 관계자는 "중동 정세 변화에 따른 경제 상황을 지속적으로 점검할 것"이라며 "글로벌 불확실성 확대에 따른 도내 기업 피해를 최소화하기 위한 지원 대책을 단계적으로 늘려나갈 계획"이라고 밝혔다.