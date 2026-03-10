경남도, 고유가 대응 ‘민생 안정 특별기간’ 선포…소상공인·농어민 긴급 지원

예비비 등 가용 수단 총동원 복지예산 6조원 조기 집행

박완수 브리핑 0 박완수 경남도지사(가운데)가 중동 사태와 관련해 '민생안정 특별기간'에 돌입하겠다고 밝히고 있다./ 허균 기자

중동 정세 불안에 따른 국제 유가와 물가 폭등세에 대응해 경남도가 10일부터 상황 종료 시까지 '민생 안정 특별기간'을 선포하고 비상 체제에 돌입했다. 박완수 도지사는 이날 오전 도청 브리핑룸에서 비상경제대책회의 결과를 직접 발표하며 예비비와 정책자금을 포함한 가용 행정력을 총동원하겠다고 밝혔다.박 지사는 "유가 위기는 취약계층과 저소득층에 가장 먼저, 가장 깊은 타격을 입힌다"며 "당초 예산에 편성된 복지예산 6조 112여억원을 조기 집행해 민생 안전망을 강화하겠다"고 강조했다.이어진 질의응답에서 박 지사는 유가 급등에 따른 도 차원의 수급 대책을 묻는 질문에 현실적인 한계를 인정하면서도 정부와의 긴밀한 공조를 약속했다. 박 지사는 "수급 문제는 경남도가 독자적으로 해결할 수 있는 영역이 아니지만, 유가 인상 장기화 가능성에 대비해 중앙정부와 긴밀히 협력하겠다"며 "현장 소비자들의 고통을 분담할 방침이다"라고 답했다.특히 지난해 조례 제정 이후 관심을 모았던 '민생지원금' 지급 여부에 대해서는 전향적인 태도를 보였다. 박 지사는 "아직 결정된 바는 없으나 이란 사태 등으로 내수 침체가 심화돼 어려움이 크다"며 "필요하다면 도민 여론을 수렴하고 경남도의 재정 상태를 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. 이어 현장 기자들을 향해 "기자분들은 민생지원금에 대해 어떻게 생각하느냐"며 역질문을 던지는 등 신중하면서도 적극적인 검토 의지를 내비쳤다.이번 대책에 따라 고유가 직격탄을 맞은 소상공인과 농어민에 대한 긴급 수혈도 이뤄진다. 도는 배달·운송 업종 소상공인을 위해 긴급경영안정자금 50억원을 이달 중 신속 지원한다. 영농철을 앞둔 농가에는 농협과 연계해 300억원 규모의 농업용 면세유 할인을 지원하며, 피해가 심각한 농어민에게는 예비비 100억원을 투입해 회복을 돕기로 했다.수출입 기업 지원도 강화한다. 도내 28개 사 이상의 물류가 호르무즈 해협 봉쇄로 차질을 빚는 상황을 고려해 중동 수출기업 물류비 3억원을 추경으로 긴급 편성했다. 또 중소기업 육성자금 2800억원을 즉시 지원해 기업의 숨통을 틔워줄 계획이다.