[포토] 정원오 예비후보, 서울시 출입기자단 간담회

정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보 기자간담회3 0 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 11일 서울 중구 상연재 별관에서 열린 서울시청 출입기자 대상 기자간담회에서 취재진 질의에 답하고 있다.