고창군 등 5개 시·군, 서해안철도 국가계획 반영 ‘한 목소리’

군산~목포 연결하는 핵심 교통 인프라 '주목'

5개 시군, 서해안 철도 건설 공동 대응 방안 논의

고창군 0 강하춘 함평부군수(앞줄 왼쪽 세번째부터), 심덕섭 고창군수, 권익현 부안군수, 송광민 영광부군수, 김영민 군산부시장(일곱번째)이 서해안철도 건설사업 국가철도망 반영촉구 실무협의회를 개최한 후 손을 맞잡고 결의를 다지고 있다. /고창군

전북 고창군을 비롯한 서해안권 5개 시군이 군산 새만금에서 전남 목포를 잇는 '서해안철도' 건설을 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 공동 대응에 나섰다.5개 시·군은 11일 오전 부안군청에서 '서해안철도 국가계획 반영을 위한 5개 시군 협의회'를 개최하고, 서해안철도의 국가철도망 구축계획 반영과 건설 실현을 위한 업무협약을 맺은 후 전략적 대응을 위해 힘을 모았다.이날 회의엔 각 시군 단체장·부단체장과 관계 공무원들이 참석해 그간 추진현황과 향후 공동 대응을 위한 업무협약을 체결했다.서해안철도는 군산 새만금에서 고창·영광·부안 등을 거쳐 목포까지 이어지는 노선으로, 전북과 전남을 연결하는 핵심 교통 인프라로 주목받고 있다. 서해안철도가 국가철도망 노선에 반영되면 서해안권의 교통 접근성 향상은 물론 지역경제 활성화와 관광산업 발전에 획기적인 전환점이 될 것으로 기대를 모으고 있다.지자체들은 해당 노선이 국가철도망 구축계획에 반영될 경우 서해안 관광벨트 형성과 물류 이동 여건 개선, 지역경제 활성화 등 다양한 파급효과가 있을 것으로 기대하고 있다.심덕섭 고창군수는 "서해안권은 교통 인프라 측면에서 상대적으로 소외된 지역"이며 "정부의 국토균형발전 정책에 맞춰 서해안철도 사업이 국가계획에 반영될 수 있도록 5개 시군이 힘을 모아 대응하겠다"고 말했다.5개 시군은 앞으로 공동 협의체를 중심으로 정책 건의와 연구 용역, 중앙정부 설득 활동 등을 추진해 서해안철도 노선의 국가철도망 구축계획 반영을 지속적으로 요구할 계획이다.한편 서해안철도(군산~목포)는 총연장 110㎞, 총사업비 4조7919억원 규모의 사업이다. 현재 제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030년)에는 반영되지 않았으며, 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)에 신규사업 반영이 필요한 상황이다.