닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

“정전·단수에도 물 공급 안정”…서울시, 배수지 신·증설에 780억 투입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003206

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 03. 11. 13:34

수압 안정·단수 대응 위한 투자
서초·관악·동작·송파 6.9만호 수혜
서울시 배수지 신증설 추진계획
서울시 배수지 신·증설 추진계획 /서울시
서울시가 정전이나 단수 등 비상 상황에서도 수돗물 공급이 끊기지 않도록 배수지 확충에 나선다. 노후 시설을 정비하고 저장 용량을 늘려 도시 급수 안정성을 높이겠다는 취지다.

시는 올해 서초·관악·동작·송파 지역 6만9000 세대의 급수 환경 개선을 위해 780억원 규모의 배수지 증·신설 사업을 추진한다고 11일 밝혔다.

배수지는 정수장에서 생산된 수돗물을 고지대 물탱크에 저장한 뒤 중력 낙차를 이용해 공급하는 시설로, 현재 서울에는 102개의 배수지가 운영 중이다.

시는 배수지 노후화와 저수 용량 부족 등을 고려해 신·증설을 추진하고 있다. 올해는 서초·관악·동작·송파 지역의 급수 안정성을 높이기 위해 △매봉재 배수지(신설) △거마 배수지(재건설) △봉현 배수지(증설) 사업을 추진한다.

시는 '서울 2040 수도정비기본계획'에 따라 2040년까지 이미 추진하기로 한 사업을 포함해 6개의 배수지를 신설하고, 5개 배수지를 증설할 계획이다.

주용태 서울아리수본부장은 "배수지 확충은 안정적인 수돗물 공급을 위한 필수 인프라 투자"라며 "정전이나 관로 사고 등 비상 상황에도 시민 불편이 최소화되도록 안정적인 급수 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美, 호르무즈 해협서 이란 기뢰 부설함 16척 격침

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

美 “가장 격렬한 공습”…이란 결사항전 속 유가 급등락·인명 피해 확대

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

지금 뜨는 뉴스

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’