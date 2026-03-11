[포토] 2026 유공납세자 표창장 수여식

2026 유공납세자 표창장 수여식 0 오세훈 서울시장(앞줄 가운데)이 11일 서울시청 대회의실에서 열린 '2026 유공납세자 표창장 수여식'에서 유공납세자 표창장 수여 후 배우 임원희(앞줄 왼쪽 두 번째), 가수 겸 배우 정윤호(유노윤호, 앞줄 왼쪽 네 번째)를 비롯한 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.

