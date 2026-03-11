닫기

전국 메트로

[포토] 2026 유공납세자 표창장 수여식

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 11. 14:27

2026 유공납세자 표창장 수여식
오세훈 서울시장(앞줄 가운데)이 11일 서울시청 대회의실에서 열린 '2026 유공납세자 표창장 수여식'에서 유공납세자 표창장 수여 후 배우 임원희(앞줄 왼쪽 두 번째), 가수 겸 배우 정윤호(유노윤호, 앞줄 왼쪽 네 번째)를 비롯한 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.

오세훈 서울시장(왼쪽)이 11일 서울시청 대회의실에서 열린 '2026 유공납세자 표창장 수여식'에서 가수 겸 배우 정윤호(유노윤호)에게 유공납세자 표창장을 수여하고 있다.
오세훈 서울시장(왼쪽)이 11일 서울시청 대회의실에서 열린 '2026 유공납세자 표창장 수여식'에서 배우 임원희에게 유공납세자 표창장을 수여하고 있다.
오세훈 서울시장(앞줄 가운데)이 11일 서울시청 대회의실에서 열린 '2026 유공납세자 표창장 수여식'에서 유공납세자 표창장 수여 후 배우 임원희(앞줄 왼쪽 네 번째), 가수 겸 배우 정윤호(유노윤호, 앞줄 왼쪽 여섯 번째)를 비롯한 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.
