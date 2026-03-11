신정훈 “전남 서남권, 에너지·첨단산업·해양산업 연결 산업벨트 구축”

전남광주통합특별시장 예비후보 정책 발표…“서남권 100만 경제권 완성”

신정훈 0 신정훈 국회의원이 11일 전남도의회 브리핑룸에서 서남권 지역비전과 정책을 발표하고 있다./이명남 기자

신정훈 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 전남 서남권을 에너지와 첨단산업, 해양산업이 결합된 미래 산업벨트로 육성하겠다는 구상을 제시했다.신 의원은 11일 전라남도의회 브리핑룸에서 서남권 지역 비전과 정책 구상을 발표하며 "섬에 살아도, 땅끝에 살아도 불편함이 없는 지역을 만들겠다"며 "전남 서남권을 에너지·첨단산업·해양산업이 하나로 연결된 산업 구조로 발전시키겠다"고 밝혔다.신 의원은 서남권 발전 전략의 핵심으로 첨단 산업 신도시 조성을 제시했다. 그는 "용인 반도체 기업 유치를 비롯해 첨단 시스템 반도체와 메모리 패키징 관련 제조 산업을 육성해 30만 명 규모의 첨단 산업 신도시를 조성하고, 이를 통해 서남권 100만 명 경제권을 완성하겠다"고 설명했다.지역별 발전 구상도 함께 제시됐다. 목포는 서남해 관광 중심도시로, 무안은 서남권 항공 관문으로, 영암은 조선·해양에너지 산업 중심지로 육성한다는 계획이다.또 해남에는 K-푸드 글로벌 식품산업 클러스터를 조성하고, 신안은 신재생에너지 산업 중심지, 영광은 청정에너지 산업 거점, 완도는 스마트 양식과 해양치유 산업 중심지로 육성한다는 구상이다.신 의원은 이와 함께 농협중앙회, 한국공항공사, 국립수산종자원, 김산업진흥원 등 공공기관 이전도 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.또 광주 자치구의 재정 권한 강화를 위해 보통교부세 지급 방식을 개선해야 한다는 의견도 제시했다. 신 의원은 이날 광주광역시 북구청에서 열린 타운홀미팅에 참석해 "통합특별시의 권한을 단계적으로 자치구에 이양하고 자치권을 확대해야 한다"며 "광주 5개 자치구가 직접 보통교부세를 받아 재정 권한을 강화할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.현행 지방교부세법에 따르면 행정안전부가 특별시나 광역시 단위로 재정 부족액을 산정해 일괄 교부하면, 자치구는 해당 시·도로부터 조정교부금 형태로 재정을 지원받는다. 이는 자치구 간 세수 격차를 줄이고 기본적인 행정 서비스를 균등하게 제공하기 위한 취지다.하지만 최근 자치구 복지 수요가 크게 증가하면서 자치구가 직접 보통교부세를 받을 수 있도록 제도 개선이 필요하다는 요구가 커지고 있다.신 의원은 "전남과 광주를 30분 생활권으로 연결해 산업과 경제를 함께 성장시키겠다"며 "이를 위해 대불산단 대교 건설과 광주~영암 아우토반 고속도로 연계, 2000원 광역교통버스 체계 도입 등을 추진하겠다"고 강조했다.