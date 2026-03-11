신정훈 “전남 서남권, 에너지·첨단산업·해양산업 연결 산업벨트 구축”

신 의원은 11일 전라남도의회 브리핑룸에서 서남권 지역 비전과 정책 구상을 발표하며 "섬에 살아도, 땅끝에 살아도 불편함이 없는 지역을 만들겠다"며 "전남 서남권을 에너지·첨단산업·해양산업이 하나로 연결된 산업 구조로 발전시키겠다"고 밝혔다.
신 의원은 서남권 발전 전략의 핵심으로 첨단 산업 신도시 조성을 제시했다. 그는 "용인 반도체 기업 유치를 비롯해 첨단 시스템 반도체와 메모리 패키징 관련 제조 산업을 육성해 30만 명 규모의 첨단 산업 신도시를 조성하고, 이를 통해 서남권 100만 명 경제권을 완성하겠다"고 설명했다.
지역별 발전 구상도 함께 제시됐다. 목포는 서남해 관광 중심도시로, 무안은 서남권 항공 관문으로, 영암은 조선·해양에너지 산업 중심지로 육성한다는 계획이다.
또 해남에는 K-푸드 글로벌 식품산업 클러스터를 조성하고, 신안은 신재생에너지 산업 중심지, 영광은 청정에너지 산업 거점, 완도는 스마트 양식과 해양치유 산업 중심지로 육성한다는 구상이다.
신 의원은 이와 함께 농협중앙회, 한국공항공사, 국립수산종자원, 김산업진흥원 등 공공기관 이전도 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.
또 광주 자치구의 재정 권한 강화를 위해 보통교부세 지급 방식을 개선해야 한다는 의견도 제시했다. 신 의원은 이날 광주광역시 북구청에서 열린 타운홀미팅에 참석해 "통합특별시의 권한을 단계적으로 자치구에 이양하고 자치권을 확대해야 한다"며 "광주 5개 자치구가 직접 보통교부세를 받아 재정 권한을 강화할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.
현행 지방교부세법에 따르면 행정안전부가 특별시나 광역시 단위로 재정 부족액을 산정해 일괄 교부하면, 자치구는 해당 시·도로부터 조정교부금 형태로 재정을 지원받는다. 이는 자치구 간 세수 격차를 줄이고 기본적인 행정 서비스를 균등하게 제공하기 위한 취지다.
하지만 최근 자치구 복지 수요가 크게 증가하면서 자치구가 직접 보통교부세를 받을 수 있도록 제도 개선이 필요하다는 요구가 커지고 있다.
신 의원은 "전남과 광주를 30분 생활권으로 연결해 산업과 경제를 함께 성장시키겠다"며 "이를 위해 대불산단 대교 건설과 광주~영암 아우토반 고속도로 연계, 2000원 광역교통버스 체계 도입 등을 추진하겠다"고 강조했다.