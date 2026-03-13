닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

“군포시민은 가만히 계세요, 시장이 직접 찾아갑니다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260313010003907

글자크기

닫기

군포 장이준 기자

승인 : 2026. 03. 13. 10:30

이달 말까지 12개 동 순회 '찾아가는 이동시장실' 운영
clip20260313090801
하은호 군포시장이 지난해 실시했던 '찾아가는 이동시장실'에 참석해 시민들의 질문에 답변하고 있다./군포시.
하은호 군포시장이 올해도 현장의 생생한 목소리를 직접 듣기 위해 시민들을 찾아간다.

군포시는 하 시장이 오는 16일 재궁동을 시작으로 12개 동을 순회하는 '동 순회 민원상담소, 찾아가는 이동시장실'을 운영한다고 13일 밝혔다.

찾아가는 이동시장실은 시민들이 시청을 방문하지 않아도 가까운 동에서 편하게 민원을 상담하고 의견을 전달할 수 있도록 마련된 현장 소통 창구다. 하 시장은 직접 주민들을 만나 생활 속 불편사항과 지역 현안에 대한 의견을 청취하고 관련 부서와 함께 현장 민원 상담을 진행할 계획이다.

군포시는 지난해 6월부터 11월까지 경제주체와 시민을 대상으로 '찾아가는 이동시장실'을 운영한 바 있다. 당시 소상공인·기업인 등 경제주체와 도서관 이용자, 노인복지관 이용자, 농업인 등 다양한 시민을 대상으로 총 5회 개최해 207명이 참석했으며, 총 44건의 건의사항이 접수됐다.

올해 이동시장실은 주민 의견 청취와 생활민원 상담 중심으로 운영해 시민들의 일상과 밀접한 불편사항을 보다 가까운 곳에서 듣고 해결방안을 모색하는 데 중점을 둘 예정이다. 군포시 관계자는 "동 순회 민원상담소 운영을 통해 시민들의 다양한 의견을 현장에서 직접 듣고 생활 속 불편사항을 함께 해결하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기