임실군, 후기 구석기시대 가덕리 하가유적 ‘국가사적 지정’ 추진

전북 임실군이 후기 구석기시대 인류의 생활상을 보여주는 대표 유적인 임실 가덕리 하가유적의 국가사적 지정을 추진한다.군은 13일 해당사적의 국가사적 지정을 추진하기 위한 학술대회를 임실문화원 대강당에서 개최했다고 밝혔다.임실 가덕리 하가유적은 섬진강 상류 구릉 말단부에 위치한 대규모 구석기 유적으로, 2006년 이후 2025년까지 총 9차례에 걸친 시굴·발굴조사를 통해 약 3만점의 석기가 확인됐다.조사결과 최소 3개 이상의 구석기 문화층이 확인됐으며, 약 7만년 전 중기 구석기부터 후기 구석기시대에 이르는 장기간 인류 활동의 흔적이 밝혀졌다.특히, 2025년 전주문화유산연구원의 발굴조사에서는 구석기 제3문화층이 확인됐으며, 산성화산암제 뗀석기와 여러면 석기 등이 출토됐다.토양시료 분석결과 71730±8600 BC라는 절대연대값이 도출돼 가덕리 하가유적이 중기 구석기시대부터 형성된 유적임을 보여주는 중요한 학술적 자료로 평가되고 있다.또 가덕리 신평유적에서는 석기 제작의 전 공정이 확인되는 대규모 제작터가 확인됐으며, 슴베찌르개, 돌날석기, 좀돌날석기 등 다양한 석기군이 공간별로 확인됐다.이와함께, 일본열도 후기 구석기 문화와 관련된 나이프형 석기와 각추상석기도 출토돼 한·중·일 동북아시아 구석기 문화의 기술 교류와 이동 양상을 연구할 수 있는 중요한 자료로 주목받고 있다.연구진은 가덕리 하가유적이 섬진강 수계의 풍부한 수자원과 산지·충적지의 식량 환경, 방어에 유리한 지형, 석기 제작에 적합한 규질 석재 자원을 동시에 갖춘 입지라는 점에 주목하고 있다. 이러한 환경은 하가유적이 단순한 생활유적을 넘어 광역 이동과 기술 활동이 이루어진 거점 캠프였을 가능성을 보여주는 중요한 근거로 평가된다.임실군은 향후 추가 연구와 학술 검증을 통해 국가사적 지정 절차를 본격 추진하고, 하가유적을 섬진강 유역 선사문화의 핵심 거점으로 육성해 나갈 계획이다.심민 군수는 "가덕리 하가유적을 체계적인 보존과 연구를 통해 역사적 가치를 널리 알리고, 주민과 함께 공존하는 문화공간으로 조성해 문화관광 자원으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.