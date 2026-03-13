DH그룹, 부안에 1500억 투자 피지컬AI·방산·수소 복합 제조기지 조성

2026~2032년 3단계 투자…스마트팩토리·수소공장·R&D단지 순차 조성

투자 완료 시 직접고용 310명·간접고용 포함 최대 900명 일자리 창출

DH그룹 1,500억 투자협약-피지컬AI·방산·수소 복합 제조기지 조성 0 13일 전북특별자치도청 회의실에서 열린 DH그룹 피지컬AI·방산·수소 복합 제조기지 조성 협약식에 김관영 도지사와 이정권 DH그룹 회장, 권익현 부안군수 등 참석자들이 협약식 가진 후 기념사진을 찍고 있다./전북자치도

전북특별자치도가 부안에 피지컬AI·방위산업·수소 산업을 아우르는 첨단 제조생태계 조성에 나선다.전북자치도는 13일 도청에서 DH그룹과 부안 제3농공단지 일원(투자 면적 10만1836㎡)에 피지컬AI·방산·수소 산업 제조기지를 조성하는 내용의 투자협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 김관영 전북자치도지사와 이정권 DH그룹 회장, 권익현 부안군수 등이 참석했다.DH그룹은 2026년부터 2032년까지 3단계에 걸쳐 총 1500억 원을 투자해 부안 제3농공단지를 피지컬AI·방산·수소 산업이 결합된 복합 제조기지로 구축할 계획이다.우선, 900억원 규모의 피지컬AI 분야 스마트팩토리가 들어선다. 산업용 로봇, 자동화 부품, 드론 및 무인항공 기반의 방위산업 생산라인이 구축되며, 2027년 착공해 자율주행이동로봇(AMR) 기반 무인 물류시스템과 디지털트윈 공정 자동화를 적용한 시설을 2029년 본격 가동할 계획이다.이어 2028년에는 350억원을 투입해 수소모빌리티 부품 제조공장 착공에 들어간다. 같은 해 미래비전 연구단지 조성도 함께 시작된다. 250억 원이 들어서는 이 연구단지는 수소·로봇·AI 융합 신제품 연구개발 허브이자 전북 지역대학과 연계한 산학협력 인력 양성 거점으로 운영될 예정이다.투자가 완료되면 직접고용 310명, 간접고용 포함 600~900명의 일자리가 생길 것으로 예상된다. 현대차그룹 새만금 투자 기반의 부품 공급망, 수전해 수소생산기지와의 에너지 연계, 새만금 AI·수소 시티 클러스터 효과까지 더해져 전북 서부권 전반의 산업 경쟁력을 끌어올릴 것으로 기대된다.특히 이번 투자는 2023년 이후 부안군의 투자유치 흐름에서 뚜렷한 변화를 보여준다. 관광·신재생에너지 분야에 집중됐던 기존 협약들과 달리, 피지컬AI·수소모빌리티·방위산업 등 고부가가치 첨단 제조업을 유치한 것이다.김관영 전북자치도지사는 "이번 대규모 투자 결정은 전북의 미래산업 경쟁력이 높아졌음을 보여주는 것"이며 "DH그룹이 차질 없이 투자를 이행할 수 있도록 인허가 신속 처리 등 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.한편 DH그룹은 2025년 그룹 매출 1조원을 돌파한 중견기업 그룹이다.