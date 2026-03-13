한빛본부, 한수원지원사업 예산 107억원 책정

226건 사업 계획 최종 선정

지역발전·상생협력 토대 마련

한빛본부 0 한상국 한빛본부 대외협력차장이 영광문화예술의전당 소공연장에서 한수원지원사업 사업시행에 대해 설명하고 있다. /한빛본부

한빛원자력본부는 지난 11일 영광문화예술의전당 소공연장에서 2026년 한수원지원사업 시행단체를 대상으로 사업시행 설명회를 개최했다고 13일 밝혔다.이날 설명회에는 영광군과 고창군 소재 지원사업 시행단체 관계자 80여 명이 참석했다.한빛본부는 시행단체 관계자를 대상으로 △한수원지원사업 개요 △사업 시행 절차 △사업 추진 시 유의사항 등을 안내하고 원활한 사업 추진을 위한 협조 사항을 설명했다.특히 올해는 지역경제 활성화와 주민 체감도를 높이기 위한 신규 사업 추진 방향과 계획 등을 중점적으로 소개했다.한빛본부 한수원지원사업은 2024년 발전량을 기반으로 책정된 총 107억원 규모의 예산으로 추진된다. 지난해 8월 사업 공모 공고 이후 사업소 심의와 지역위원회 협의, 본사 심의위원회 승인을 거쳐 올해 1월 총 226건의 사업계획이 최종 선정됐다.선정된 사업은 지역 복지, 교육·문화, 지역경제 활성화 등 다양한 분야에서 추진될 예정이며 지역 주민 삶의 질 향상과 지역 발전에 기여할 것으로 기대된다.한빛본부 관계자는 "앞으로도 사업 과정에서 시행단체들이 겪을 수 있는 여러 문제를 적기 대응해 한수원지원사업이 지역발전과 상생협력의 토대가 되도록 최선을 다할 계획이다"고 말했다.