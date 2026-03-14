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‘최고가격제’ 이튿날 기름값↓…휘발유·경유 격차 축소

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박아람 기자

승인 : 2026. 03. 14. 10:21

휘발유 1851.9원·경유1856.1원
서울 평균 휘발유 1871원
저렴한 가격의 주유소에 몰려 든 차량<YONHAP NO-5531>
석유 최고가격제 시행 첫날인 13일 광주 서구 치평동에서 주유하려는 차량이 저렴한 가격의 주유소에 몰려 있다. /연합
석유 최고가격제 시행 이튿날인 14일 전국 평균 주유소 기름값이 전날 대비 두 자릿수 하락세를 이어갔다.

14일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1851.9원으로 전날보다 12.2원 내렸다.

경유는 같은 시각 1856.1원으로 16.6원 하락했다. 경유는 휘발유보다 여전히 높은 가격을 유지하고 있으나, 한때 20원 이상 벌어졌던 가격 격차는 크게 줄었다.

전국에서 기름값이 가장 비싼 서울 지역의 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1871.1원으로 전날보다 16.5원 내렸다. 서울 평균 경유 가격은 16.2원 하락한 1863.1원으로 집계됐다.
박아람 기자

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