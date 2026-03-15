“TV 옆엔 삼성 사운드바”…삼성전자, 12년 연속 세계 1위

삼성전자, 사운드바 12년 연속 글로벌 1위 달성(1) (1) 0 삼성전자 사운드바 이미지./삼성전자

삼성전자가 글로벌 사운드바 시장에서 12년 연속 1위를 달성했다. 20년 연속 세계 시장 1위를 지키고 있는 TV와 함께 오디오·비주얼 분야에서 리더십을 이어가고 있다.15일 시장조사업체 퓨처소스에 따르면 삼성전자는 2025년 글로벌 사운드바 시장에서 금액 기준 21.5%, 수량 기준 19.7%의 점유율로 1위를 차지했다. 1위 기록은 2014년 이후 12년 연속 이어지고 있다.삼성전자 사운드바는 풍부한 사운드를 기반으로 몰입감 높은 음향 경험을 제공한다. 특히 삼성전자 TV와 함께 활용하면 시청각을 아우르는 홈 엔터테인먼트 환경을 구현할 수 있다는 설명이다.삼성전자 TV의 스피커와 호환 사운드 기기까지 모두 연결해 더욱 풍부한 사운드를 구현하는 '큐 심포니(Q Symphony)' 기능을 이용하면 더욱 입체적인 음향 경험을 제공한다.해외 리뷰 매체에서도 긍정적인 평가가 이어지고 있다. 영국 유명 IT 리뷰 매체 'AV포럼(AVforums)'은 삼성전자 프리미엄 사운드바 모델 'HW-Q990F'를 "음악과 영화 모두를 위한 또 하나의 뛰어난 사운드바"라고 극찬했다. 또 미국의 유명 리뷰 매체인 '테크에어리스(Techaeris)'도 삼성전자 HW-Q990F를 "뛰어난 삼성 TV와 함께 사용할 최고의 사운드바를 찾고 있다면, 바로 이 제품"이라고 평가했다.이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "2026년에도 몰입감 있는 음향과 공간에 어울리는 디자인, AI 기능을 하나로 결합한 차세대 사운드 기기를 통해 어떤 공간에서도 최고의 사운드를 경험할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.삼성전자는 올해 프리미엄 사운드바 HW-Q990F의 후속 HW-Q990H, 부훌렉 디자인의 와이파이 스피커 뮤직 스튜디오 7·5 스피커 등 다양한 신제품을 출시할 계획이다.