일본, WBC 8강서 베네수엘라에 덜미...조직위 구상 ‘미국과 결승전’ 무산

야마모토 선발, 오타니 홈런에도 첫 8강 탈락

미국-도미니카, 베네수엘라-이탈리아 4강 대결

WBC Venezuela Japan Baseball <YONHAP NO-3438> (AP) 0 일본 야구대표팀 오타니 쇼헤이가 14일(현지시간) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 8강전 베네수엘라와 경기에서 9회말 플라이 아웃을 당한 후 침통해 하고 있다./ AP 연합

WORLD BASEBALL CLASSIC <YONHAP NO-3671> (UPI) 0 베네수엘라의 빌리어 아브레우가 14일(현지시간) 2026 WBC 8강전 일본과 경기에서 6회말 3점 홈런을 친후 동료들과 환호하고 있다./ UPI 연합

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드에서 일본이 베네수엘라에 대역전패를 당하며 예상보다 일찍 짐을 쌌다. 대회 조직위원회가 애써 구상했던 미국과 일본의 결승전도 무산됐다.일본은 14일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 베네수엘라와의 2라운드(8강) 경기에서 5-8로 패했다. 대회 2연패와 통산 4회 우승도 물 건너갔다. WBC 3회 우승국(2006년, 2009년, 2023년)인 일본이 8강에서 떨어진 것은 이번이 처음이다.이날 일본은 지난해 메이저리그(MLB) LA 다저스 우승 주역인 야마모토 요시노부와 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 각각 선발 투수와 1번 타자로 나서 한때 5-2 리드를 잡고도 역전패해 체면을 구겼다. 오타니는 1회 말 동점 솔로 홈런으로 끌려갈 뻔 한 경기를 원점으로 돌렸지만, 마지막 타석에선 뜬공으로 물러나며 팀의 패배를 막지 못했다. 야마모토는 이번 대회 대만전 포함 2경기에서 평균자책점 2.70으로 비교적 호투했지만 이름값에는 못 미쳤다.이로써 이번 WBC에서 미국과 일본의 결승전 재회는 무산됐다. 이번 대회는 조별리그 각조 2위까지 8강에 진출하도록 규정했지만, 미국과 일본만 유독 조별리그 순위와 무관하게 각각 8강 2번과 4번 경기에 배정했다. 사실상 두 팀이 결승전 이전에 만나는 것을 방지한 것으로, 직전 2023년 대회에 이어 이 규정이 다시 적용돼 논란을 낳았다. 대회 글로벌 파트너 중 일본 기업이 많은 것이 고려됐다는 해석이 나오는 가운데 두 팀이 결승에서 맞붙은 지난 대회와는 달리 일본이 조기 탈락하면서 이번에는 전략이 통하지 않았다.이날 승리한 베네수엘라는 2009년 대회 이후 17년 만에 WBC 준결승에 진출했다. 베네수엘라는 같은 날 푸에르토리코를 8-6으로 꺾은 이탈리아와 16일 준결승전을 치른다. 특출난 MLB 스타 선수도 없이 돌풍을 일으키고 있는 이탈리아의 진격이 어디까지 이어질지 관심을 모은다. 15일 예정된 준결승 다른 한 경기는 미국과 도미니카공화국의 대결로 결정됐다. MLB 스타가 즐비한 양팀의 경기는 사실상의 결승전으로 불린다.