[포토] ‘뉴이재명을 논하다’

이언주 더불어민주당 최고위원을 비롯한 참석자들이 15일 국회 의원회관에서 열린 뉴이재명 바람과 민주당 외연확장 전략 '뉴이재명을 논하다' 토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김영배 민주당 서울시장 예비후보, 이 최고위원, 송영길 전 민주당 대표.