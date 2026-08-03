“대화 재개”라는 트럼프… “협상 없다”는 이란

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 이란과의 대화 재개를 예고했지만, 이란은 아직 미국과 협상에 나설 단계가 아니라며 선을 그었다. 이에 따라 트럼프 대통령이 군사행동을 보류하고 추진하는 대이란 협상 국면도 당초 기대만큼 속도를 내기는 쉽지 않을 것이라는 관측이 나온다.





트럼프 대통령은 이날 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴D.C.로 복귀하는 전용기에서 백악관 출입기자들과 만나 "호르무즈에 관한 합의가 있다"며 "그다음에는 핵 문제, 다시 말해 이란의 비핵화에 관한 합의가 있을 것"이라고 말했다.





그는 이어 "이제 우리가 하려는 것은 협상의 형태로 그들과 대화하는 것"이라며 "미국 시간으로 월요일인 3일 오후부터 대화가 시작될 것"이라고 밝혔다. 다만 이란과 언제까지 합의에 이를 것으로 예상하는지에 대해서는 답변하지 않았다.





이에 대해 이란은 당분간 미국과 직접 협상에 나서지 않겠다는 입장을 밝혔다. 3일 IRNA통신 등 이란 국영매체에 따르면 에스마일 바가이 외무부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 최근 오만의 중재로 진행 중인 협의가 종전 양해각서(MOU) 복원을 위한 것인지 묻는 질문에 "현 단계에서 미국과 관련한 사안은 협상 대상이 아니다"라는 취지로 답했다.





바가이 대변인은 "오만과의 협의는 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 안전을 보장하기 위한 경로 마련에 초점을 맞추고 있다"며 "오만과 협력해 해협의 해운을 촉진할 수 있는 임시 항로를 가능한 한 빨리 확정하는 것이 목표"라고 설명했다.





그는 이어 "이번 협의는 이란과 오만 두 연안국 간의 양자 협상"이라며 "다른 국가들이 건설적이거나 파괴적인 역할을 할 수는 있겠지만, 이는 기본적으로 이란과 오만의 문제"라고 강조했다. 그러면서 "오만과의 협의는 해협 통행 문제에 집중될 것"이라며 "미국과 관련된 사안은 상황이 어떻게 전개되는지 지켜본 뒤 다음 단계에서 다루게 될 것"이라고 말했다.