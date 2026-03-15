[포토] 민주당 경기지사 예비경선 합동연설회

15일 서울 영등포구 더불어민주당 중앙당사에서 열린 더불어민주당 경기도지사 예비경선 합동연설회에서 예비후보들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한준호, 추미애, 양기대, 권칠승, 김동연 예비후보.