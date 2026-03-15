KT, 난청·청각장애 돕는 ‘소리찾기’ 사업 워크숍

clip20260315154337 0 최근 KT 소리찾기 고도화 워크숍에 참석한 관계자들이 난청 예방 및 조기 진단을 위한 ㈜오디에스오의 AI 청력검사 키오스크를 체험하고 있다. /KT

clip20260315154606 0 KT 소리찾기 고도화 워크숍에 참석한 관계자들이 KT 광화문 빌딩에서 기념 촬영을 하고 있다. /KT

KT는 최근 서울 광화문빌딩에서 세브란스병원 등 전국 4개 대학병원, 사회복지공동모금회와 함께 'KT 소리찾기' 사업 고도화를 위한 실무 워크숍을 진행했다고 15일 밝혔다.'KT 소리찾기'는 난청·청각장애인이 일상에서 소리를 되찾고 꿈을 이어갈 수 있도록 돕는 KT의 사회공헌 사업이다.이번 워크숍에는 전국의 꿈품교실 운영 병원 관계자와 사회복지공동모금회 등 20여 명이 참석했다. 참석자들은 병원별 2026년 꿈품교실 운영 계획을 공유하고, 난청 아동과 가족을 위한 공동 프로그램 및 전국 단위 협업 행사 추진 방향을 논의했다. 또한 청각장애 청소년·부모 대상 진로특강 '드림캐쳐' 등 각 병원의 우수 사례를 공유하며 프로그램의 질을 높이기 위한 토론도 진행했다.또한 KT는 지난해 소리찾기 사업의 일환으로 시범 운영했던 AI 청력검사 키오스크에 대한 고도화 방향도 함께 논의했다. 이 키오스크는 국내 최초의 청력계 국제공인 교정기관 인증업체인 ㈜오디에스오가 개발한 장치로 병원을 방문하지 않더라도 쇼핑몰·도서관·공공청사 등 일상 공간에서 간편하게 청력 상태를 확인할 수 있는 무인 검사 기기다.오태성 KT ESG경영추진실장(상무)는 "KT 꿈품교실이 전국으로 넓어진 만큼, 각 병원이 쌓아온 경험과 전문성을 나누고 운영 수준을 함께 끌어올리는 것이 중요하다"며 "AI 기반 소리찾기 고도화와 꿈품교실 운영을 통해 난청 아동이 더 많은 소리를 듣고 더 다양한 경험을 하며, 앞으로의 삶을 자신 있게 설계할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.