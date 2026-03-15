닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 제조

KT, 난청·청각장애 돕는 ‘소리찾기’ 사업 워크숍

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260315010004330

글자크기

닫기

안소연 기자

승인 : 2026. 03. 15. 15:47

clip20260315154337
최근 KT 소리찾기 고도화 워크숍에 참석한 관계자들이 난청 예방 및 조기 진단을 위한 ㈜오디에스오의 AI 청력검사 키오스크를 체험하고 있다. /KT
clip20260315154606
KT 소리찾기 고도화 워크숍에 참석한 관계자들이 KT 광화문 빌딩에서 기념 촬영을 하고 있다. /KT
KT는 최근 서울 광화문빌딩에서 세브란스병원 등 전국 4개 대학병원, 사회복지공동모금회와 함께 'KT 소리찾기' 사업 고도화를 위한 실무 워크숍을 진행했다고 15일 밝혔다.

'KT 소리찾기'는 난청·청각장애인이 일상에서 소리를 되찾고 꿈을 이어갈 수 있도록 돕는 KT의 사회공헌 사업이다.

이번 워크숍에는 전국의 꿈품교실 운영 병원 관계자와 사회복지공동모금회 등 20여 명이 참석했다. 참석자들은 병원별 2026년 꿈품교실 운영 계획을 공유하고, 난청 아동과 가족을 위한 공동 프로그램 및 전국 단위 협업 행사 추진 방향을 논의했다. 또한 청각장애 청소년·부모 대상 진로특강 '드림캐쳐' 등 각 병원의 우수 사례를 공유하며 프로그램의 질을 높이기 위한 토론도 진행했다.

또한 KT는 지난해 소리찾기 사업의 일환으로 시범 운영했던 AI 청력검사 키오스크에 대한 고도화 방향도 함께 논의했다. 이 키오스크는 국내 최초의 청력계 국제공인 교정기관 인증업체인 ㈜오디에스오가 개발한 장치로 병원을 방문하지 않더라도 쇼핑몰·도서관·공공청사 등 일상 공간에서 간편하게 청력 상태를 확인할 수 있는 무인 검사 기기다.

오태성 KT ESG경영추진실장(상무)는 "KT 꿈품교실이 전국으로 넓어진 만큼, 각 병원이 쌓아온 경험과 전문성을 나누고 운영 수준을 함께 끌어올리는 것이 중요하다"며 "AI 기반 소리찾기 고도화와 꿈품교실 운영을 통해 난청 아동이 더 많은 소리를 듣고 더 다양한 경험을 하며, 앞으로의 삶을 자신 있게 설계할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
안소연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기