한중도시우호협회 주최 상하이 한중 기업문화 교류 간담회 열려

한중 지방정부·기업인 70여명 참석

중국 중견기업 40여개 대표 참석

폭넓은 교류 및 협력 논의

c409c5307c8225468c2f86a9ae91576 0 축사 중인 권기식 회장(오른쪽)./한중도시우호협회.

efcb4b7d8a24dd0d7e97c42ee602301 0 행사 후 기념사진을 찍은 한중 관계자들./한중도시우호협회.

한중도시우호협회(회장 권기식) 주최 '제 1회 상하이 한중 기업·문화 교류 간담회'가 14일 오후 상하이(上海)시 민항(閔行)구 소재 상하이 훙차오(虹橋) 뤼구(綠谷) 회의실에서 열렸다.협회 베이징 지회 김형학 비서장의 15일 전언에 따르면 전날 간담회는 한중 정상회담에 따른 한중 기업·문화 교류를 촉진하기 위해 마련된 것으로 한중도시우호협회가 주최했다. 상하이홍차오해외발전센터와 서울시 금천구, 환경재단, 후이춘(徽春)건설그룹, 상하이돤허돤(上海丹和丹) 법률사무소 등이 후원했다.간담회에는 한국측에서 권기식 한중도시우호협회장과 유성훈 금천구청장, 정민구 코트라 상하이 무역관 차장, 진티항 한중도시우호협회 상하이 지회장, 류융춘(劉永春) 비서장, 리쥔융(李軍勇) 한중경제협력센터 상하이 사무소 대표, 진융(金勇) 상하이 한중문화교류센터 대표 등이 참석했다.중국측에서는 주잉화(朱瑩華) 상하이해외발전서비스센터 처장, 천핑(陳平) 상하이시 민영경제연구회 부회장, 쉬펑(徐峰) 상하이시 사회신용촉진센터 부주임, 두충(杜瓊) 안후이(安徽)성 우웨이(武爲)시 상하이 대표처 주임, 팡팅 안후이성 우후(蕪湖)시 외사부주임, 자오쉐쑹(趙雪松) 우후시 상하이 대표처 주임, 왕싱싱(王星星) 상하이해외발전연구원 집행원장, 왕촨우(王傳武) 훼이춘건설그룹 회장, 딩중차오(丁中喬) 부회장 등 70여명의 화동(華東)지역 중견기업 대표와 지방정부 관계자들이 참석했다.권 회장은 기조 발언에서 "한중 양국은 교류를 통해 서로 발전하고 성장할 수 있다. 한중도시우호협회는 한중 교류와 협력의 플랫폼으로서 상하이경제협력센터와 상하이문화교류센터를 중심으로 한중 기업들의 협력과 문화·청소년 교류를 적극 추진할 것이다. 상하이와 하이난(海南) 등에서 매년 기업 교류회를 개최한다. 오는 9월 난징미술관을 시작으로 한중 수교 34주년 기념 중국 순회미술전도 추진할 계획이다"라고 말했다. 이어 유성훈 금천구청장과 주잉화 상하이 해외발전서비스센터 처장 등이 축사를 통해 한중 기업·문화 교류를 강조했다.행사 1부에서는 천핑 상하이시 민영경제연구회 부회장과 쉬펑 상하이시 신용촉진센터 부주임, 후이춘건설그룹 회장, 정민구 코트라 상하이 무역관 차장 등이 한중 경제협력 방안에 대해 발표했다. 2부에서는 개별 기업 소개와 협력 방안 논의, 한중 수교 34주년 기념 중국 순회미술전시회 소개 등이 이어졌다.참석자들은 간담회 후 한중도시우호협회 상하이경제협력센터를 통해 한중 기업간 교류와 협력을 지속해 나가기로 의견을 모았다.