용인에 국내 최대 호수공원 들어선다

이동저수지 0 용인특례시가 국내 최대 규모의 호수공원으로 조성을 추진 중인 이동저수지 모습. /용인시

용인시 처인구 이동읍에 국내 최대 규모의 호수공원이 조성된다.용인특례시 16일 현재 공원화 작업일부를 진행한 처인구 이동읍 이동저수지 수변공간과 앞으로 만들게 될 송전천 산책로 등을 연결해 국내 최대 규모의 호수공원으로 조성할 방침이라고 밝혔다.앞서 용인시는 처인구 이동읍 송전리·어비리 일대 483만 6261㎡를 도시공원으로 지정하는 계획을 '2035 용인시 공원녹지기본계획'과 '2040 용인도시기본계획'에 담아 경기도에 승인을 요청했다.이동저수지는 수도권에서 가장 큰 저수지다. 호수공원 예정지 가운데 호수 부분 면적만 269만7762㎡에 달하고, 호수 주변 육상 부분 면적도 213만8499㎡나 된다. 호수와 육상 부분을 합한 면적은 현재 국내 최대 규모로 꼽히는 광교호수공원 면적(202만 5000㎡)의 약 2.4배나 된다.용인시는 이동저수지 하단 수상 구간에는 수상스포츠를 즐기거나 수변을 감상할 수 있는 스포츠·레저 공간을 조성한다는 구상이다. 육상에는 복합문화센터와 다목적 체육시설, 온실정원, 호수카페 등을 갖춘 복합문화공간과 시민의 힐링에 도움이 될 체류형 숲속 휴게시설, 수목원, 야영장 등을 갖춘 휴양마당을 두는 방안을 검토 중이다.또 첨단시스템반도체 국가산단의 배후공원 역할을 할 이동호수공원을 주변의 송전천·진위천 산책로 등과 연결해 초대형 수변공원으로 만들 방침이다.이와 관련 용인시정연구원은 지난 9일 열린 '용인비전 2040 미래도시발전전략' 최종보고회에서 이동저수지 일대를 공연장, 박물관 등과 연계해 문화벨트화하는 방안을 제시했다. 또 이동저수지와 송전천 일대 수변공간에는 테라스와 문화시설 등을 설치하고, 수변공간에 상업시설을 집적시켜 문화·관광 기능까지 갖춘 친환경 휴식공간으로 만드는 방안도 제시했다.이상일 시장은 "이동저수지 일대는 1979년 송탄상수원보호구역 지정으로 묶였다가 45년 만인 2024년 12월 규제에서 풀려 그야말로 하얀 도화지 같은 곳"이라며 "지역이 넓고 지형도 완만해 상상력을 잘 발휘하면 시민에게 매우 유익한 다양한 시설과 공간을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.