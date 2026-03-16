닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

“경기도형 바우처택시 편해요”…시행 1년만에 이용자 급증

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004402

글자크기

닫기

수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 03. 16. 09:11

의왕시 시범사업 안정적 운영…타 시군 확대 추진
교통약자 이동권 확대 크게 기여…대기시간도 줄어
경기형바우처택시_AI이미지
본 이미지는 AI로 생성한 이미지입니다.
경기도가 의왕시에 최초로 도입한 '경기도형 바우처택시' 이용자가 시행 1년 만에 크게 증가한 것으로 나타났다.

특히 장애인콜택시 이용자들의 대기시간 단축이라는 긍정적 효과와 교통약자 이동권 확대에 크게 기여하면서 교통약자 이동지원 정책의 새로운 가능성을 보여준 의미 있는 사례로 평가받고 있다.

16일 경기도에 따르면 의왕시가 지난해 1월 7일부터 시 등록택시 327대 중 178대를 바우처택시로 운영한 결과, 이용자가 2024년 179명에서 2025년 1만 1815명으로 늘어났다.

바우처택시는 평상시에는 일반택시처럼 운행하다가 휠체어가 필요 없는 교통약자의 배차 요청을 받으면 맞춤형 이동 수단으로 전환해 운행하는 서비스다. 주요 이용 대상은 중증보행장애인(비휠체어), 임산부 등 교통약자다.

현재 경기도 19개 시군에서 운영 중이며, 시군마다 이용 대상과 요금은 다르다. 요금은 1만 5000 원 이하의 경우 기본요금 1700원, 1만 5000 원을 초과하는 금액은 이용자가 부담하며, 1일 2회 이용할 수 있다.

바우처택시는 경기도 통합교통플랫폼인 '똑타' 앱을 통해 간편하게 차량 호출과 이용이 가능하다. 똑타 앱 이용 후 휠체어 이용 장애인과 비휠체어 장애인들이 함께 이용하던 장애인콜택시 수요가 분산되면서 대기시간 단축으로도 이어졌다. 실제 의왕시의 특별교통수단 대기시간이 2024년 12월 기준 관외 58.7분에서 2026년 1월 기준 43.7분으로 15분 감소했으며, 관내는 38.4분에서 36.3분으로 2.1분 줄었다.

이관행 도 광역교통정책과장은 "시각장애인 등 비휠체어 장애인의 '똑타' 앱 사용 편의성을 높이고, 도내 다른 시군으로 계속 확대될 수 있도록 하겠다"라고 말했다.
엄명수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 전쟁이 키운 한국 해운가 후계자의 ‘초대형 유조선 베팅’

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

북한 IT 공작원들, AI로 유럽 대기업 위장 취업…‘가짜 근로자’ 임금 수취

지금 뜨는 뉴스

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로