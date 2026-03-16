“AI 신뢰성 입증”…삼성 ‘가전제품 원격진단’, 글로벌 인증 획득

삼성전자 가전제품 원격진단 서비스, 글로벌 인증 통해 AI 신뢰성 입증 (2) 0 삼성전자 '가전제품 원격진단' 서비스가 글로벌 인증기관 넴코가 주관하는 'AI 트러스트 마크'를 국내 최초로 취득했다./삼성전자

삼성전자 '가전제품 원격진단' 서비스가 글로벌 인증기관 넴코가 주관하는 'AI 트러스트 마크'를 국내 최초로 취득했다.16일 삼성전자에 따르면 가전제품 원격진단 서비스는 제품의 상태를 원격으로 모니터링하고, AI로 분석한 내용을 토대로 전문 상담사가 진단과 상담을 제공하는 것이 특징이다. 한국을 포함해 전세계 120여개국에서 서비스 중이다.넴코는 90년 이상의 역사를 가진 노르웨이 기반의 글로벌 시험 인증기관으로, 전세계 150여개국의 규격 인증을 관리하고 있다. 2024년부터 AI 시스템의 기술적 투명성과 윤리적 안정성을 보증하는 AI 트러스트 마크를 운영하고 있다. 이는 AI 기술이 적용된 제품과 서비스의 데이터 거버넌스, 정보의 투명성·정확도, 사이버 보안 등 국제 윤리 가이드라인과 안전 표준 준수 여부를 검증하고 인증하는 제도다.삼성전자 가전제품 원격진단 서비스는 '개인정보 보호'와 '서비스 신뢰성 확보를 위한 관리 체계'의 우수성을 인정 받았다. 이 서비스는 AI를 통해 사용자가 인지하기 어려운 가전제품의 이상 징후를 사전에 포착, 관리하는 기능을 제공한다.AI가 냉매 누설 징후를 조기에 감지하는 '냉매 누설 예측', 도어의 미세한 열림 상태를 냉장고의 내부 온도 변화와 냉각 패턴으로 판단하는 '미세 문열림 진단', 에어컨 성능을 저하시키는 현상을 예측하고 관리 가이드를 제공하는 '유분 증착 예측' 등을 지원한다.가전제품 원격진단 서비스는 한국표준협회의 'AI+ 인증'도 취득했다. ISO·IEC 국제 표준을 기반으로 AI 제품의 소프트웨어 품질과 인공지능경영시스템을 엄격히 심사하고 인증하는 제도다. 삼성전자는 가전제품 원격진단 서비스 외에도 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 가전 품목에서 총 17개의 국내 최다 AI+ 인증을 보유하고 있다.문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 인증을 통해 삼성전자 AI 가전의 기술력뿐만 아니라 윤리적 책임감과 신뢰성을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 소비자들이 안심하고 혁신적인 AI 가전 경험을 누릴 수 있도록 글로벌 표준에 부합하는 보안과 신뢰성을 지속 강화할 것"이라고 말했다.