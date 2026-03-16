KT, 경찰청 협력 피싱 탐지 시스템 운영…9822건 차단

AI 기반 피싱범죄 의심번호 추출

[KT그림1] 피싱범죄 의심번호 차단 프로세스 0 피싱범죄 의심번호 차단 프로세스./KT

KT는 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단과 협력해 AI 기반 피싱 의심번호 탐지·차단 시스템을 구축하고 올해부터 운영에 돌입했다고 16일 밝혔다.경찰청 전기통신금융사기 통합대응단과 KT는 지난해부터 피싱 범죄 피해를 줄이기 위해 'AI기반 피싱범죄 의심번호' 추출을 협력해 왔다.이에 KT 미래네트워크연구소는 자체 개발한 AI 모델을 활용해 피싱 의심번호를 자동으로 선별하는 시스템을 구축해 제공했다. 분석 결과 실제 피싱 피해 신고 접수 건수의 약 75%가 해당 시스템이 추출한 의심번호와 연관된 번호에서 발생하는 것으로 확인됐다.이러한 분석을 바탕으로 경찰청 통합대응단은 KT로부터 공유받은 피싱 의심번호를 '서킷브레이커' 시스템을 통해 즉시 차단하며 피해 예방에 활용하고 있다.'서킷브레이커'는 지난해 11월부터 경찰청과 통신사가 공동 운영 중인 음성·문자 긴급망 차단 시스템이다. 피싱 의심번호는 즉시 망 차단되며 이후 7일 동안 이의신청이 없는 경우 해당 번호에 대한 이용정지 조치가 이뤄진다.이번 시스템을 올해 1월부터 적용한 결과, KT망 기준 총 9822건의 피싱 의심번호를 탐지해 차단 조치했다. 경찰청 통합대응단에 따르면 피싱 의심번호 사전 탐지와 망 차단 공조 이후 경찰에 신고된 전체 피싱 피해 신고는 시행 전·후 6주 기준 1만496건에서 7843건으로 감소했다.이병무 KT AX혁신지원본부장 상무는 "KT는 통신사 최초로 경찰청 통합대응단과 협업해 자사의 AI 기술을 활용한 피싱 의심번호 탐지 시스템을 구축하고, 경찰청의 망 차단 시스템과 연계해 실질적인 피해 예방 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 관계 기관과의 협력을 통해 고객 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.