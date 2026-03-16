닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회

충주맨 김선태 “세금 쓰인 홍보영상 씁쓸”…성공 비법은 정반대 전략

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004525

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 16. 11:06

충주맨
/EBS 유튜브 캡쳐
충북 충주시 홍보 담당 공무원으로 활동하며 '충주맨'으로 알려진 김선태가 지자체 유튜브 채널 운영의 현실과 콘텐츠 전략에 대한 생각을 말했다.

최근 공개된 EBS '비즈니스 리뷰' 유튜브 선공개 영상에서 김선태는 여러 지방자치단체 유튜브 채널을 분석하며 발견한 공통된 문제점과 이를 통해 얻은 콘텐츠 전략을 설명했다.

김선태는 과거 전국 지자체 유튜브 채널을 직접 살펴보며 약 60개에서 80개 정도의 채널이 운영되고 있었다고 회상했다. 그러나 대부분의 채널에서 공통적으로 나타난 특징은 "아무도 보지 않는다"는 점이었다고 말했다.

그는 "구독자 수도 매우 저조했다"며 "영상 업로드 빈도가 낮아서 그런 것이 아니라 오히려 주 6회 이상 지역 뉴스나 정책 홍보 영상이 올라오는 채널도 많았다"고 설명했다.

하지만 이 같은 활발한 업로드에도 불구하고 상당수 지자체 채널의 월평균 구독자 증가 수는 100명에도 미치지 못하는 수준이었다고 덧붙였다.

김선태는 당시 상황을 떠올리며 씁쓸함을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "공무원이기 이전에 시민으로서 세금이 그렇게 쓰인다는 것이 씁쓸했다"고 말했다.

그는 이러한 실패 사례를 통해 오히려 콘텐츠 전략의 방향을 깨닫게 됐다고 설명했다. 김선태는 "성공 비법을 알게 됐다"며 "이 지자체들과 정반대로만 하면 성공할 수 있겠다고 생각했다"고 언급했다.

김선태는 충주시 홍보 담당으로 재직 당시 다른 지자체와 차별화된 유튜브 운영으로 전국적인 주목을 받았다. 최근에는 공직을 떠나 개인 유튜브 채널을 개설해 활동을 이어가고 있으며, 영상 한 편만으로 구독자 100만 명을 돌파하며 화제를 모았다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 전쟁이 키운 한국 해운가 후계자의 ‘초대형 유조선 베팅’

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

북한 IT 공작원들, AI로 유럽 대기업 위장 취업…‘가짜 근로자’ 임금 수취

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

지금 뜨는 뉴스

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로