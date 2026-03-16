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[포토] 민주당, 시·도당위원장협의회 회의

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송의주 기자

승인 : 2026. 03. 16. 11:25

정청래 더불어민주당 대표(가운데)가 16일 국회에서 열린 시·도당위원장협의회 회의에서 발언을 하고 있다.
송의주 기자

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