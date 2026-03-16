日 전쟁에도 엔저 지속…‘유사시 엔고’ 공식 왜 깨졌나?

clip20260316114256 0 도쿄의 경제중심지인 마루노우치 일대, 일본의 대외순자산이 주식·채권서 현금화 어려운 직접투자로 이동했기 때문에 전쟁시기에도 엔화 매입현상이 사라졌다 ./사진=최영재 도쿄 특파원

clip20260316114122 0 도쿄 우에노시장, 엔저 장기화로 일본에는 '관광공해'라고 여겨질 정도로 외국인관광객이 물밀 듯이 몰려들고 있다./사진=최영재 도쿄 특파원

전쟁이라는 글로벌 위기 상황에서는 국제사회에서 안전통화로 인식되던 엔화가 급등(엔고)해야 하는데 '달러 대비 엔저'가 계속되고 있다. 미국·이스라엘의 이란 공격으로 중동 정세가 극도로 긴장된 2026년 3월 현재, 외환시장에서 엔화는 오히려 24년 만에 최저치를 갈아치우며 약세를 면치 못하고 있다.과거 리먼 쇼크나 동일본 대지진 때는 위험 회피 심리로 엔 매입이 폭증해 엔고가 발생했으나, 이번 사태엔 그런 기미가 전혀 없다. 마이니치 신문은 16일자에서 미즈호 은행 치프 마켓 이코노미스트의 분석을 통해 이 이례적 현상의 배경으로 일본 대외순자산 구조의 근본 변화를 지목했다.일본 엔은 오랜 세월 '유사시 엔 매입'의 상징이었다. 2008년 리먼 브라더스 파산 사태 때는 글로벌 주식 시장 붕괴 속 위험 자산 탈피 심리가 작용해 엔이 달러당 110엔대까지 치솟았다. 특히 2011년 동일본 대지진 때는 일본 기업들의 해외 자산 매각 자금이 대거 엔으로 환류되며 하루 만에 엔당 1엔 상승이라는 초유의 엔고를 기록했다. 이는 일본의 막대한 대외순자산(해외 자산-부채)이 안전통화 지위를 뒷받침했기 때문이다.◇日대외순자산, 주식·채권서 현금화 어려운 직접투자로 이동2024년 말 일본 대외순자산은 533조500억엔 규모로 독일에 34년 만에 세계 1위 자리를 내줬으나 여전히 세계 2위 수준의 거액이다. 그러나 자산 구성에서 중대한 변화가 일어났다. 2010년대 중반 이전엔 해외 주식·채권 등 증권 투자가 대외순자산의 50% 이상을 차지해 위기 시 즉시 매각·엔 환류가 수월했다. 하지만 지난 10여 년간 기업 인수합병(M&A) 등 직접 투자 비중이 폭발적으로 늘어 2024년 기준 약 60%에 육박하고, 증권 투자는 30% 미만으로 쪼그라들었다.직접 투자는 공장 설립이나 지분 취득 등 장기적·고착화된 자산이라 위기 때 현금화가 어렵다. 미즈호 은행 전문가는 "이 구조 변화로 2013년경부터 유사시 엔 매입 현상이 완전히 사라졌다"고 단언한다. 실제 2025년 일본 기업 해외 직접 투자 수익은 처음으로 300조엔을 돌파하며 미국 투자 비중이 26%로 최고치를 찍었다. 결과적으로 과거처럼 글로벌 위기에서 엔으로 자금이 몰릴 유인이 소멸했다.◇엔저 장기화와 한일경제 파장이번 사태는 그 변화를 적나라하게 드러낸다. 2026년 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 유가가 폭등하고 지정학적 리스크가 최고조에 달했으나, 엔화는 달러 강세에 밀려 약세를 지속했다. 투자자들은 금·미 달러·스위스 프랑 등 전통 안전자산으로 도피하며 엔을 외면했다. 마이니치 신문은 "전쟁 위기에도 엔고 대신 엔저가 표준이 된 외로운 현실"이라고 꼬집었다.배경엔 일본은행의 초초저금리 정책과 트럼프 행정부 재선 후 달러 강세가 겹쳤다. 엔 캐리 트레이드(엔 매도·고금리 통화 매수)가 부활하며 엔 매도 압력이 커졌다. 과거엔 대외순자산의 증권 투자 부분이 위기 시 자동으로 엔 강세를 유발했으나, 이제 직접 투자 중심 구조가 이를 차단한다. 전문가들은 "대외순자산 규모가 회복돼도 구성 변화 없인 안전통화 지위 복귀 불가능"하다고 진단한다.이 변화는 일본 경제에 중대한 도전이다. 엔저는 수입 물가 급등으로 인플레이션 압력을 키우고, 기업 수익을 갉아먹는다. 일본 정부는 해외 투자 다각화와 환율 안정 대책을 검토 중이나 효과는 미지수다. 글로벌 금융시장에서 엔의 위상이 근본적으로 바뀐 지금, 전쟁 같은 유사시에도 엔고를 기대할 수 없다는 냉혹한 현실이 명확해진 것이다. 한국 경제도 엔저로 일본산 수입품 가격 상승과 무역 여건 악화 우려가 커지고 있다.