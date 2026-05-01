4월 수출 859억달러로 1년새 48%↑…2개월 연속 800억달러 상회

반도체 수출 319억달러…두 달 연속 300억달러
1일 산업통상자원부가 발표한 4월 수출입 동향에 따르면 4월 수출은 858억9000만달러로 작년 동월 대비 48% 증가했다. 지난 3월(866억달러)에 이어 역대 두 번째 수준이며, 두 달 연속 800억달러를 웃돈 것이다.
월간 수출은 지난해 6월 증가세로 전환된 이후 11개월 연속 해당 월 기준 최대 실적을 이어가고 있다. 조업일수를 반영한 일평균 수출도 35억8000만달러로 48.0% 늘어나며 3개월 연속 30억달러를 넘겼다.
수출 증가를 견인한 것은 반도체다. 4월 반도체 수출은 319억달러로 173.5% 급증해 3월(328억달러)에 이어 역대 두 번째 규모를 기록했다. 두 달 연속 300억달러를 넘어선 것은 물론, 13개월 연속 해당 월 기준 최고치를 경신했다.
반면 자동차 수출은 61억7000만달러로 5.5% 감소했다. 중동발 물류 차질과 미국의 관세 영향, 현지 생산 확대 등이 복합적으로 작용한 결과다. 다만 전기차와 하이브리드차 등 친환경차는 증가세를 유지했다.
유가 상승 영향으로 석유제품 수출액은 51억1000만달러로 39.9% 증가했지만, 물량 기준으로는 36.0% 감소했다. 수출 통제 조치 영향으로 휘발유·경유·등유 등 주요 제품의 출하가 줄어든 데 따른 것이다.
석유화학제품은 40억9000만달러로 7.8% 증가했으나, 내수 공급 확대 영향으로 물량은 20.9% 감소했다. 이 밖에 컴퓨터(40억8000만달러·515.8%↑), 무선통신기기(16억2000만달러·11.6%↑) 등 주요 품목 가운데 절반 이상이 증가세를 보였다.
지역별로 보면 대중국 수출은 177억달러로 62.5% 증가하며 6개월 연속 상승세를 이어갔다. 대미 수출도 163억3000만달러로 54% 늘었고, 아세안(154억1000만달러·64%↑)과 유럽연합(71억9000만달러·8.5%↑) 역시 증가 흐름을 보였다. 반면 중동 지역은 물류 차질 영향으로 12억7000만달러에 그치며 25.1% 감소했다.
수입은 621억1000만달러로 16.7% 증가했다. 에너지 수입은 106억1000만달러(7.5%↑), 비에너지 수입은 515억1000만달러(18.8%↑)로 집계됐다.
이에 따라 4월 무역수지는 237억7000만달러 흑자를 기록하며 15개월 연속 흑자 기조를 이어갔다.