류재철 LG전자 CEO, ‘가정용 로봇’ 비전 SNS에 강조

중국 애지봇 방문 출장 일정 후 링크드인에 게시

"구글·엔비디아 등과 협력…제로 레이버홈 발전"

[사진4]LG 클로이드와 주먹인사하는 류재철 CEO 0 류재철 LG전자 CEO가 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 홈로봇 'LG 클로이드'와 주먹인사를 하고 있다. /LG전자

류재철 LG전자 CEO가 "LG CLOiD(클로이드)는 하루아침에 등장한 것이 아니다"라면서 "상업 현장에서 입증된 '베어 로보틱스'를 통해 실제 서비스 환경에서 강력한 전문성을 구축했으며, '로보스타'는 스마트 팩토리를 위한 산업 로봇 기술을 발전시켰다"면서 LG전자의 로봇 경쟁력에 대해 강조했다. 이어 다양한 투자를 통해 로봇 역량을 꾸준히 강화했고, 구글, 엔비디아 등 글로벌 기술 리더들과 협력해 로봇을 훈련하고 테스트하고 있다는 점을 알렸다. 최근 류재철 CEO는 중국 휴머노이드 기업 애지봇에 방문하는 등 연 초 글로벌 전자 박람회 CES 부터 꾸준히 로봇 사업에 대해 직접 언급하거나 관련 경영 행보를 보이고 있다.16일 류재철 CEO는 자신의 링크드인에 "CES 2026 이후 휴머노이드가 주도하는 산업용 로봇에 많은 관심이 집중됐다"면서 "가정용 로봇에 대한 우리의 비전은 가정 안에서 로봇이 수행할 수 있는 역할에 대한 명확하고 신뢰할 수 있는 청사진을 제시함으로써 큰 관심을 끌었다"고 전했다.이어 "로봇공학 관점에서 보면 집은 궁극의 비구조적 환경"이라면서 "바닥에 떨어진 양말, 갑자기 방으로 뛰어드는 아이, 가족 생활의 끊임없이 변하는 리듬은 진정한 상황 이해가 부족한 로봇의 한계를 드러낸다"고 적었다.그러면서 "이 환경에서 우리의 차별화된 경쟁력은 세 가지 핵심 강점에서 비롯된다. 우선, 우리는 가정 전문가"라고 강조했다.약 70년 간 가전제품을 판매하고 고객 서비스 사업을 진행하면서 일명 '라이프 데이터'를 축척해 왔기 때문에 일상에서 진정으로 중요한 기술을 연구하고 있다는 것이다.류 CEO는 "로봇공학을 통해 우리는 '제로 레이버 홈'(가정에서 일하지 않는 것)에 대한 비전을 계속 발전시켜 나갈 것"이라고 전했다.최근 류 CEO는 최근 중국 상하이의 현지 법인을 포함해 애지봇을 찾기도 했다. 류 CEO는 애지봇 경영진과 만나 기술 협력 가능성을 논의한 것으로 알려졌다.