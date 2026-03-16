닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 제조

류재철 LG전자 CEO, ‘가정용 로봇’ 비전 SNS에 강조

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004616

글자크기

닫기

안소연 기자

승인 : 2026. 03. 16. 14:42

중국 애지봇 방문 출장 일정 후 링크드인에 게시
"구글·엔비디아 등과 협력…제로 레이버홈 발전"
[사진4]LG 클로이드와 주먹인사하는 류재철 CEO
류재철 LG전자 CEO가 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 홈로봇 'LG 클로이드'와 주먹인사를 하고 있다. /LG전자
류재철 LG전자 CEO가 "LG CLOiD(클로이드)는 하루아침에 등장한 것이 아니다"라면서 "상업 현장에서 입증된 '베어 로보틱스'를 통해 실제 서비스 환경에서 강력한 전문성을 구축했으며, '로보스타'는 스마트 팩토리를 위한 산업 로봇 기술을 발전시켰다"면서 LG전자의 로봇 경쟁력에 대해 강조했다. 이어 다양한 투자를 통해 로봇 역량을 꾸준히 강화했고, 구글, 엔비디아 등 글로벌 기술 리더들과 협력해 로봇을 훈련하고 테스트하고 있다는 점을 알렸다. 최근 류재철 CEO는 중국 휴머노이드 기업 애지봇에 방문하는 등 연 초 글로벌 전자 박람회 CES 부터 꾸준히 로봇 사업에 대해 직접 언급하거나 관련 경영 행보를 보이고 있다.

16일 류재철 CEO는 자신의 링크드인에 "CES 2026 이후 휴머노이드가 주도하는 산업용 로봇에 많은 관심이 집중됐다"면서 "가정용 로봇에 대한 우리의 비전은 가정 안에서 로봇이 수행할 수 있는 역할에 대한 명확하고 신뢰할 수 있는 청사진을 제시함으로써 큰 관심을 끌었다"고 전했다.

이어 "로봇공학 관점에서 보면 집은 궁극의 비구조적 환경"이라면서 "바닥에 떨어진 양말, 갑자기 방으로 뛰어드는 아이, 가족 생활의 끊임없이 변하는 리듬은 진정한 상황 이해가 부족한 로봇의 한계를 드러낸다"고 적었다.

그러면서 "이 환경에서 우리의 차별화된 경쟁력은 세 가지 핵심 강점에서 비롯된다. 우선, 우리는 가정 전문가"라고 강조했다.

약 70년 간 가전제품을 판매하고 고객 서비스 사업을 진행하면서 일명 '라이프 데이터'를 축척해 왔기 때문에 일상에서 진정으로 중요한 기술을 연구하고 있다는 것이다.

류 CEO는 "로봇공학을 통해 우리는 '제로 레이버 홈'(가정에서 일하지 않는 것)에 대한 비전을 계속 발전시켜 나갈 것"이라고 전했다.

최근 류 CEO는 최근 중국 상하이의 현지 법인을 포함해 애지봇을 찾기도 했다. 류 CEO는 애지봇 경영진과 만나 기술 협력 가능성을 논의한 것으로 알려졌다.
안소연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

李대통령 “기초연금, 빈곤 노인에 두텁게 바꿔야”

지금 뜨는 뉴스

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로