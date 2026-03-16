닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학 통신

이더리움, 일주일 새 12% 급등…전망은?

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004662

글자크기

닫기

김윤희 기자

승인 : 2026. 03. 16. 15:58

코인 이미지./제공=연합
코인 이미지./제공=연합
최근 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되는 상황에도 불구하고 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있다. 특히 이더리움 가격은 일주일 새 약 12% 상승하며 강세를 나타냈다.

16일 오후 1시30분 기준 글로벌 가상자산 시황 사이트 코인마켓캡에 따르면 이더리움(Ethereum)은 24시간 전 대비 3.71% 상승한 2174달러에 거래되고 있다. 7일 전과 비교하면 약 12% 오른 수준이다.

같은 시간 대표 가상자산인 비트코인(Bitcoin)도 상승세를 보이고 있다. 비트코인은 24시간 전 대비 2.08% 상승한 7만2639달러에 거래되고 있다.

최근 가상자산 시장은 중동 지역 지정학적 리스크에도 불구하고 투자 심리가 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 일각에서는 중동 지역의 긴장 고조 속에서 가상자산이 '피난처 자산'으로 인식되고 있다는 분석도 나온다.

글로벌 거시 경제 환경도 시장에 긍정적으로 작용했다. 최근 달러 약세와 유가 하락이 이어지면서 위험자산 선호 심리가 일부 회복됐다는 평가다.

특히 비트코인보다 알트코인의 상승세가 두드러졌다. 이더리움의 상승 폭이 확대된 데에는 최근 이더리움 ETF로의 자금 유입이 영향을 준 것으로 분석된다.

미국 자산운용사 블랙록(BlackRock)은 최근 스테이킹 보상을 제공하는 이더리움 투자 상품 '아이셰어즈 스테이킹 이더리움 트러스트(ETHB)'를 출시했다. 해당 ETF는 상장 이후 이틀 동안 약 4600만 달러 규모의 자금이 유입됐다. 예치를 통해 스테이킹 이자 수익을 얻을 수 있다는 점에서 안정적인 수익을 추구하는 장기 기관 자금이 유입된 것으로 풀이된다.

또한 미국에서 추진 중인 '클래리티(CLARITY Act)'에 대한 기대감도 긍정적으로 작용하고 있다는 분석이다. 해당 법안은 디지털 자산에 대한 규제 권한을 명확히 하고 시장 감독 체계를 정비하는 것을 핵심으로 한다. 가상자산 산업에 대한 제도적 불확실성을 줄이고 투자자 보호와 시장 투명성을 강화하는 것이 주요 목적이다.

시장에서는 해당 법안이 통과될 경우 가상자산 시장의 규제 불확실성이 완화되면서 기관 자금 유입이 확대되고, 이는 전체 시장의 추가 상승 모멘텀으로 이어질 수 있다는 전망도 제기된다.

전문가들은 이러한 시장 환경과 기술적 흐름이 맞물리며 이더리움 상승세가 이어질 가능성에 주목하고 있다. 특히 이더리움이 최근 전고점인 2270달러를 돌파할 경우 단기적인 상승 흐름이 이어질 수 있다는 분석이다.

한편 이날 코인마켓캡이 집계한 '가상자산 공포·탐욕 지수'는 41점을 기록하며 '중립' 단계를 기록했다. 해당 지수는 0에 가까울수록 투자자들의 공포 심리가 극대화된 상태를, 100에 가까울수록 시장 과열 및 조정 가능성이 높은 상태를 의미한다.
김윤희 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

포스코퓨처엠, ‘1조원 규모’ 인조흑연 음극재 공급 계약 체결…역대 최대 규모

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

지금 뜨는 뉴스

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시