닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李대통령, 3·15 기념식 이동에 신형 공군 2호기 첫 탑승…항속거리·속도 개선

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004740

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 03. 16. 17:37

KakaoTalk_20260316_172334121_01
이재명 대통령이 전날 제66주년 3·15의거 기념식 참석에 앞서 경호처로부터 신형 공군 2호기 운용 현황에 대한 보고를 받은 뒤 운영 요원과 사업에 참여한 핵심 실무자들과 기념촬영을 하고 있다./제공=청와대
청와대는 전날(15일) 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 서울공항에서 신형 공군 2호기를 탑승했다고 16일 밝혔다. 이번 비행은 최종 점검을 위한 시험 비행 이후 대통령이 2호기에 처음 탑승한 첫 운항이다.

신형 공군 2호기는 향후 5년간 대통령 전용기로 운용되며 대통령 국내외 순방 등 국가 주요 임무 수행을 지원할 예정이다.

청와대에 따르면 이 대통령 부부는 전날 제66주년 3·15의거 기념식 참석을 위해 해당 항공기에 탑승했다.

이 대통령 부부는 탑승에 앞서 경호처로부터 신형 공군 2호기 운용 현황에 대한 보고를 받은 뒤 운영 요원과 사업에 참여한 핵심 실무자들과 기념촬영을 했다.

신형 공군 2호기는 순항 속도와 최대 항속 거리가 기존 기종보다 향상돼 연료 재보급 없이 인도네시아와 우즈베키스탄 등 주요 국가까지 직항 비행이 가능하다.

기체 외부 도장은 기존 대통령 전용기와 동일하게 태극기 형상을 모티브로 한 디자인을 적용했다.

기체 외부에 표기된 '대한민국' 서체는 최초의 한글 문학 작품인 '용비어천가' 목판본체와 '기미독립선언서' 활자체를 응용해 개발한 서체다.

신형 공군 2호기 사업은 2018년 처음 추진됐으며 2022년 사업 추진 방향이 최종 확정됐다. 기존 공군 2호기는 B737-300 기종으로 1985년 도입돼 약 41년 동안 대통령 전용기 임무를 수행해 왔다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

포스코퓨처엠, ‘1조원 규모’ 인조흑연 음극재 공급 계약 체결…역대 최대 규모

李, 이틀 연속 與초선과 만찬…‘검찰개혁 정부안’ 힘 실리나

‘솔로포 2방’으로 WBC 결승… 미국, ‘철통 마운드’로 도미니카 제압

요시토모 200억대 작품, 국내 미술경매 최고가 경신하나

지금 뜨는 뉴스

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?