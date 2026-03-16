李대통령, 3·15 기념식 이동에 신형 공군 2호기 첫 탑승…항속거리·속도 개선

KakaoTalk_20260316_172334121_01 0 이재명 대통령이 전날 제66주년 3·15의거 기념식 참석에 앞서 경호처로부터 신형 공군 2호기 운용 현황에 대한 보고를 받은 뒤 운영 요원과 사업에 참여한 핵심 실무자들과 기념촬영을 하고 있다./제공=청와대

청와대는 전날(15일) 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 서울공항에서 신형 공군 2호기를 탑승했다고 16일 밝혔다. 이번 비행은 최종 점검을 위한 시험 비행 이후 대통령이 2호기에 처음 탑승한 첫 운항이다.신형 공군 2호기는 향후 5년간 대통령 전용기로 운용되며 대통령 국내외 순방 등 국가 주요 임무 수행을 지원할 예정이다.청와대에 따르면 이 대통령 부부는 전날 제66주년 3·15의거 기념식 참석을 위해 해당 항공기에 탑승했다.이 대통령 부부는 탑승에 앞서 경호처로부터 신형 공군 2호기 운용 현황에 대한 보고를 받은 뒤 운영 요원과 사업에 참여한 핵심 실무자들과 기념촬영을 했다.신형 공군 2호기는 순항 속도와 최대 항속 거리가 기존 기종보다 향상돼 연료 재보급 없이 인도네시아와 우즈베키스탄 등 주요 국가까지 직항 비행이 가능하다.기체 외부 도장은 기존 대통령 전용기와 동일하게 태극기 형상을 모티브로 한 디자인을 적용했다.기체 외부에 표기된 '대한민국' 서체는 최초의 한글 문학 작품인 '용비어천가' 목판본체와 '기미독립선언서' 활자체를 응용해 개발한 서체다.신형 공군 2호기 사업은 2018년 처음 추진됐으며 2022년 사업 추진 방향이 최종 확정됐다. 기존 공군 2호기는 B737-300 기종으로 1985년 도입돼 약 41년 동안 대통령 전용기 임무를 수행해 왔다.