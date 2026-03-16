권기식 한중도시우호협회장, 상하이 활동 계속

상하이외국어대 공공사무대학 서기 면담

국제 정세 및 한중 관계 대담

자싱시 스웨터협회와 김구 피난처 등 방문

2386610bc068ec51bbf026aef6b1ef2 0 궈수융 상하이외국어대학 공공사무대학 서기와 대담 후 기념사진을 찍은 권기식 회장(오른쪽)./한중도시우호협회.

fbf092764a0b982fc5649e42f92bd73 0 자싱시 김구 피난 별장을 방문해 헌화하고 기념사진을 찍은 한중 관계자들(뒷줄 왼쪽 두번째부터 선원핑 전 주임, 유성훈 청장, 권기식 회장)./한중도시우호협회.

권기식 한중도시우호협회장은 16일 오전 중국 상하이시 쑹장(松江)구 소재 상하이외국어대학을 방문해 궈수융(郭樹勇) 국제관계 및 공공사무대학 서기를 면담했다.협회 베이징 지회 김형학 비서장의 이날 전언에 따르면 이번 면담에는 협회에서 지도위원장인 유성훈 서울 금천구청장과 진티싱 상하이지회장, 류융춘(劉永春) 비서장, 리쥔융(李軍勇) 한중경제협력센터 상하이 대표 등이 참석했다. 또 대학 측에서는 왕싱싱(王星星) 교수가 배석했다.권 회장은 이날 면담에서 "중국의 저명한 국제관계학자이자 시진핑 사상 연구자를 만나 한중 관계에 대해 대담하게 돼 기쁘다. 한중 관계는 한중 두나라의 번영을 촉진하고 한반도와 동아시아의 평화를 지키는 기본축이다. 한중 우호와 협력을 위해 함께 협력하자."고 말했다.궈 서기는 이에 "한중 관계는 중국의 글로벌거버넌스에 매우 중요하다. 한중도시우호협회와 한중 공공관계에 대해 협력하기 바란다."라고 화답했다. 이어 권 회장에게 이른 시일내 상하이외국어대학을 다시 방문해 한중 관계에 대해 특강을 해줄 것을 요청했다.상하이외국어대학 공공사무대학은 중국의 외교 인력을 양성하는 전문 대학으로 유명하다. 궈 서기는 푸단대 박사 출신으로 중국의 저명한 국제관계 학자이다. 시진핑 사상 연구의 권위자이기도 하다.이에 앞서 권 회장은 15일 오전 중국 저장(浙江)성 자싱(嘉興)시 스웨터산업협회를 방문해 쉬웨이(徐偉) 회장, 선원핑(沈文平) 전 자싱시 외사판공실 주임 등과 협력 방안을 논의했다. 양측은 연내 자싱시에서 한중 패션산업 교류회를 열고 김구 영화 공동제작을 추진하기로 했다.권 회장은 이어 유성훈 청장과 함께 김구 선생의 피난처인 다이칭(戴靑) 별장을 방문해 김구 선생 동상에 헌화했다.