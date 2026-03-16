“재고 확인·주문까지 척척”… 한화 ‘피지컬 AI’ 현장 본격 이식

테크·라이프 합친 신설지주 출범 앞둬

유통·호텔·단체급식 현장 디지털 전환

AI 카메라·협동로봇으로 운영 효율↑

아워홈 등 캐시카우 기반 신사업 육성

김동선 부사장 독자 경영 역량 가늠자

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